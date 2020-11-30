



Волгоградские ООО "Концессии теплоснабжения" допустили технический дефолт, объявив о своей неспособности погасить обязательства перед владельцами облигаций компании, передает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальное сообщении концессионера.

Компания не смогла выплатить доход по облигациям, выпущенным в августе 2017 года. Причиной неисполнения обязательств, как указано в сообщении, является отсутствие денежных средств в необходимом объеме - 323 миллиона 380 тысяч рублей.

Свои обязательства по выплате дохода за третий купонный период компания-концессионер должна была исполнить до 26 ноября текущего года. Сообщение о неисполнении обязательств перед владельцами облигаций было подписано на следующий день после известия о смене руководства в волгоградских компаниях-концессионерах

Напомним, что 25 ноября стало известно, что в ООО "Концессии теплоснабжения" и ООО "Концессии водоснабжения" сменился директор. Им стала 36-летняя Елена Ахременко. До назначения на эту должность она была заместителем генерального директора АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" г. Волгоград, отвечала за работу с потребителями и формирование платежных документов.



