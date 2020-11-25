Волгоградские компании-концессионеры возглавила новый директор





В ООО «Концессии теплоснабжения» и ООО «Концессии водоснабжения» - новый директор. Пост руководителя заняла Елена Ахременко. Соответствующая информация размещена на сайтах концессий тепло- и водоснабжения. Новый руководитель уже приступила к исполнению своих обязанностей, сообщили ИА «Высота 102» в компании.

Елена Евгеньевна окончила Дальневосточный государственный технический университет им. Куйбышева по специальности «Эколог-природопользователь», прошла профессиональную переподготовку в Волгоградском техническом университете по направлению «Теплогазоснабжение и вентиляция», а в Волгоградском государственном университете по юриспруденции.

Новый директор имеет большой опыт руководящей работы в жилищно-коммунальной сфере Волгограда: трудилась в МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», пройдя путь от инженера до руководителя службы присоединений. Позже, занимая должность заместителя генерального директора АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" г. Волгоград, Елена Евгеньевна отвечала за работу с потребителями и формирование платежных документов.

По словам руководителя компании, главная задача на сегодня — комплексная работа, направленная на обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных систем в осенне-зимний период.



