Странные игры с муниципальной землей в районе Волгоградской области изучает СК





Самое интересное то, что кадастровая стоимость участка к моменту его продажи упала с начальной (около 1 миллиона рублей) почти в 9 раз. В результате муниципальная земля ушла в частные руки по дешевке. Согласно постановлению местной администрации, несколько раз был изменен вид разрешенного использования земельного участка.





Любопытно, что постановление за № 332 имеется в нескольких вариантах - в одном видом разрешенного использования земельного участка являются объекты придорожного сервиса, в другом - деловое управление, в третьем - размещение административного здания и производственных объектов. При этом с постройками на самом участке никаких изменений не происходило - придорожный сервис таковым и остался. Каково обоснование перемен в документации, повлиявших на уменьшение кадастровой цены земли, остается загадкой.

Примечательно, что ранее прокуратура Нехаевского района не обнаружила подтверждений доводов, указывающих на занижение органом местного самоуправления стоимости земельного участка. Выводы были сделаны на основании документов, предоставленных самим главой района.

На просьбу прокомментировать эту ситуацию глава Нехаевского района Сергей Кузнецов ответил следующее: "Индивидуальному предпринимателю Мовсисяну Овсепу Мовсесовичу земельные участки под строительство СТО и автомойки не представлялись. Земельный участок под строительство автомобильной мойки по адресу станица Нехаевская ул. Рабочая д.3, кадастровый номер 34:17:070001:5552 представлялся администрацией Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района (в соответствии с действующим на тот момент законодательством) Антоняну Н.В. в 2016 году по результатам проведенного аукциона. В 2017 году на основании п.6ч.2 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ после завершения строительства автомойки указанный земельный участок продан без проведения торгов Антоняну Н.В. Кадастровая оценка земельных участков в полномочия администрации Нехаевского муниципального района не входит".

Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности»

Процессуальную проверку по факту действий руководства администрации Нехаевского начали в Урюпинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Волгоградской области. Как стало известно ИА "Высота 102", предметом интереса следственных органов стал сигнал о странностях с изменением вида разрешенного использования земельного участка по улице Рабочая,3 в станице Нехаевская. Речь идет об участке, на котором расположены станция техообслуживания автомобилей и мойка. Объектами, по некоторым данным, может владеть гражданин Мовсисян. Выкуплен и земельный участок, который изначально был в аренде.