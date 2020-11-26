Расследования

Новые подробности появились в деле о заражении школьницы бешенством в Волгоградской области

Расследования 26.11.2020 10:02
0
26.11.2020 10:02


Ветеринарам удалось установить, что заражение бешенством 9-летней девочки в Волгоградской области произошло от укуса домашней собаки, а не бездомной, как сообщалось ранее, передает ИА "Высота 102". 
По информации регионального комитета ветеринарии, владельцы домашнего животного, которое не было на привязи и содержалось на улице, не передали в местные органы ветеринарной службы информацию о факте укуса.
В ходе эпизоотического расследования выяснилось, что владельцы не обратились в ветеринарную службу и после гибели собаки, утилизировав ее самостоятельно.
Ранее сообщалось, что третьеклассница из поселка Заволжский Палласовкого района госпитализирована в областную детскую инфекционную больницу в Волгограде с диагнозом "бешенство". Изначально школьница с характерными для опасного заболевания симптомами попала в Палласовскую ЦРБ. Сообщалось, что ребенка еще в конце августа укусила бродячая собака. Родители тогда не придали этому значение. Они забеспокоились недавно, когда рана на ноге дочери стала гноиться. По данным облкомздрава, состояние ребенка тяжелое.

Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора проводят свое расследование по факту случившегося. Известно, что медсестре из Палласовской ЦРБ и педиатру выданы предписания, им введут антирабическую вакцину от бешенства человека. Одноклассникам, которые контактировали с заболевшей девочкой, по предварительным данным, ничего не угрожает. Проверки показали, что опасений за их здоровье нет.
По данным ВОЗ, бешенство ― предотвратимая с помощью вакцин вирусная болезнь, которая встречается в более чем в 150 странах.
В подавляющем большинстве случаев источником инфекции выступают собаки.
Немедленное, тщательное промывание раны водой с мылом после контакта с предположительно бешеным животным играет решающую роль и может спасти жизнь.
Специалисты подчеркивают, что инкубационный период может составлять от нескольких дней до трех лет. Опасная болезнь характеризуется поражением нервной системы и 100-процентной летальностью. 
В Волгоградской области специалисты проводят вакцинацию от бешенства как домашних животных, так и диких. Хозяевам питомцев объясняют о важности таких прививок. В результате за два года число выявленных случаев бешенства снизилось почти в 4 раза - с 140 случаев в 2018 году до 36 случаев в 2019-2020 гг. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Расследования
26.11.2020 12:21
Расследования 26.11.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.11.2020 10:26
Расследования 26.11.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2020 15:15
Расследования 25.11.2020 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2020 16:36
Расследования 24.11.2020 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2020 14:40
Расследования 24.11.2020 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2020 18:04
Расследования 23.11.2020 18:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2020 16:54
Расследования 23.11.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2020 16:32
Расследования 23.11.2020 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2020 15:36
Расследования 23.11.2020 15:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2020 13:36
Расследования 23.11.2020 13:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2020 22:45
Расследования 21.11.2020 22:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2020 18:14
Расследования 21.11.2020 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2020 17:26
Расследования 20.11.2020 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2020 16:34
Расследования 20.11.2020 16:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2020 15:34
Расследования 20.11.2020 15:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:53
МТС начинает тестировать в Волгограде интерактивное цифровое ТВСмотреть фотографии
14:34
Под Волгоградом жителям Мариновки подарили мини-поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 57 млрд рублейСмотреть фотографии
13:17
Промах магазинного вора в Волгограде засняли видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Мошенники сорвали куш: 5 млн рублей украли со счетов жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:21
Московские следователи оценят ущерб разрушений в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
11:55
Почти 300 жизней унес коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»Смотреть фотографии
11:24
Первую новогоднюю елку в Волгограде устанавливают в новом местеСмотреть фотографии
11:02
Времени не теряют: волгоградцы призвали главу ЦИК РФ оценить законность скандального опросаСмотреть фотографии
10:26
Волгоградка вышла замуж за таджика ради 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:02
Новые подробности появились в деле о заражении школьницы бешенством в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:58
Акционерное общество «Спецэнергомонтаж» (АО «СЭМ») продолжает оказывать благотворительную помощь медучреждениям Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:08
«Нужны подушки и кровати»: уволенный глава Калачевского района Волгоградской области просил у предпринимателей 800 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:38
В Волгоградской области в «обезьяннике» умер молодой мужчинаСмотреть фотографии
16:34
Волгоградские компании-концессионеры возглавила новый директорСмотреть фотографии
16:15
На четверть миллиона оштрафован организатор нелегального детского лагеря под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:13
Депутаты болеют: в Волгоградской облдуме из-за COVID-19 сорвалось важное заседаниеСмотреть фотографии
15:39
Нехороший тренд проявился по итогам массовой проверки водителей в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
15:25
«Отрубило хвост»: в Волгоградском аэропорту вертолет завалил мачтуСмотреть фотографии
15:15
«Мы сказали, что хотели»: облсуд отклонил иск волгоградского ковид-диссидента к губернаторуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
В Волгоградской области школьница попала в больницу с бешенством спустя три месяца после укуса собакиСмотреть фотографии
14:36
«Сама приехала в больницу»: стали известны подробности смертей пятерых жителей Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
14:12
Должница из Камышина "заминировала" банкСмотреть фотографии
13:15
Уволен глава Калачевского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
Она задыхается: в Волгограде семья умоляет спасти больную COVID-19 мать четверых детейСмотреть фотографии
12:14
Исследование МТС: волгоградцы стали больше сидеть в интернетеСмотреть фотографии
12:06
Волгоградцы начали «троллинг» депутата-единоросса за его выступление в ГосдумеСмотреть фотографии
11:52
Слишком много смертей: коронавирус забирает жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
Дореволюционный вокзал в Волгоградской области хотят признать многоквартирным домомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 