



Ветеринарам удалось установить, что заражение бешенством 9-летней девочки в Волгоградской области произошло от укуса домашней собаки, а не бездомной, как сообщалось ранее, передает ИА "Высота 102".

По информации регионального комитета ветеринарии, владельцы домашнего животного, которое не было на привязи и содержалось на улице, не передали в местные органы ветеринарной службы информацию о факте укуса.

В ходе эпизоотического расследования выяснилось, что владельцы не обратились в ветеринарную службу и после гибели собаки, утилизировав ее самостоятельно.

Ранее сообщалось, что третьеклассница из поселка Заволжский Палласовкого района госпитализирована в областную детскую инфекционную больницу в Волгограде с диагнозом "бешенство". Изначально школьница с характерными для опасного заболевания симптомами попала в Палласовскую ЦРБ. Сообщалось, что ребенка еще в конце августа укусила бродячая собака. Родители тогда не придали этому значение. Они забеспокоились недавно, когда рана на ноге дочери стала гноиться. По данным облкомздрава, состояние ребенка тяжелое.





Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора проводят свое расследование по факту случившегося. Известно, что медсестре из Палласовской ЦРБ и педиатру выданы предписания, им введут антирабическую вакцину от бешенства человека. Одноклассникам, которые контактировали с заболевшей девочкой, по предварительным данным, ничего не угрожает. Проверки показали, что опасений за их здоровье нет.

По данным ВОЗ, бешенство ― предотвратимая с помощью вакцин вирусная болезнь, которая встречается в более чем в 150 странах.

В подавляющем большинстве случаев источником инфекции выступают собаки.

Немедленное, тщательное промывание раны водой с мылом после контакта с предположительно бешеным животным играет решающую роль и может спасти жизнь.

Специалисты подчеркивают, что инкубационный период может составлять от нескольких дней до трех лет. Опасная болезнь характеризуется поражением нервной системы и 100-процентной летальностью.

В Волгоградской области специалисты проводят вакцинацию от бешенства как домашних животных, так и диких. Хозяевам питомцев объясняют о важности таких прививок. В результате за два года число выявленных случаев бешенства снизилось почти в 4 раза - с 140 случаев в 2018 году до 36 случаев в 2019-2020 гг.



