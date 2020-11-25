«Отрубило хвост»: в Волгоградском аэропорту вертолет завалил мачту

Происшествия 25.11.2020 15:25
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25.11.2020 15:25
Сегодня в Волгоградском аэропорту произошел инцидент с участием вертолета. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе аэропорта, командир вертолета МИ-8 при заруливании на место стоянки не справился с управлением и задел лопастями мачту освещения. В результате чего мачта рухнула, а сам вертолет получил повреждения в виде оторванного хвоста. «На регулярности рейсов инцидент не повлиял, аэропорт работает по расписанию полетов», - пояснили в пресс-службе.
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