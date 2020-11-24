Происшествия

Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Волгограде

Происшествия 24.11.2020 20:14
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24.11.2020 20:14


Двое взрослых и двое детей 4 и 11 лет сегодня были доставлены в больницу с диагнозом «отравление угарным газом». Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, пострадавшие госпитализированы в токсикологическое отделение 25-ой больницы скорой медицинской помощи. Помимо детей пострадали взрослые – это две женщины 23 и 42 лет. Семья проживает в частном доме в Дзержинском районе. По предварительной информации, угарный газ скопился в помещении из-за неисправного печного дымохода.

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