Расследования 23.11.2020 15:36
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23.11.2020 15:36
По иску прокуратуры Дзержинского района Волгограда в пользу бюджета взыскано более 10 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 47-летний директор ООО «Гранж» был фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере, однако затем уголовное преследование бизнесмена было прекращено в связи с истечением срока давности. Но в добровольном порядке причиненный бюджету Российской Федерации ущерб в сумме более 10 млн рублей мужчина не возместил.
В этой связи прокуратурой Дзержинского района Волгограда к руководителю коммерческой структуры предъявлено исковое заявление о взыскании причиненного ущерба. В рамках рассмотрения данного иска прокуратурой инициированы обеспечительные меры по наложению ареста на принадлежащие ответчику автомобили и недвижимое имущество.
Решением Дзержинского районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой Дзержинского района Волгограда на контроль.
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