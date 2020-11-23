



По иску прокуратуры Дзержинского района Волгограда в пользу бюджета взыскано более 10 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 47-летний директор ООО «Гранж» был фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере, однако затем уголовное преследование бизнесмена было прекращено в связи с истечением срока давности. Но в добровольном порядке причиненный бюджету Российской Федерации ущерб в сумме более 10 млн рублей мужчина не возместил.

В этой связи прокуратурой Дзержинского района Волгограда к руководителю коммерческой структуры предъявлено исковое заявление о взыскании причиненного ущерба. В рамках рассмотрения данного иска прокуратурой инициированы обеспечительные меры по наложению ареста на принадлежащие ответчику автомобили и недвижимое имущество.

Решением Дзержинского районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой Дзержинского района Волгограда на контроль.



