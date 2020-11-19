Расследования

Суд арестовал врио главы "всего пространства Волгоградской области" и его сообщников

Расследования 19.11.2020 18:55
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19.11.2020 18:55


Сегодня Центральный районный суд Волгограда арестовал предполагаемых участников экстремистской организации. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, по версии следствия, 41-летний Сергей М., 47-летний Алексей Г. и 51-летний Александр М. являются организаторами и участниками межрегионального общественного объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.  Мера пресечения избрана до 18 января. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.
Участники объединения отрицают  распад СССР, не признают существование российского государства и призывают игнорировать требования органов власти и федеральных законов. Как полагают правоохранители, руководителем ячейки является Сергей М., который позиционирует себя, как «временно исполняющий обязанности Главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области». 
Органами следствия данные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.2 УК РФ ("организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). 
По данным ИА "Высота 102", фигуранты дела с являются участниками "Союза Славянских Сил Руси", известного также как "СССР". Деятельность этой организации запрещена в России решением Верховного суда Республики Коми от 11.07.2019 г. Движение "СССР" призывало граждан не платить налоги, штрафы и пошлины в пользу РФ. Также члены ячейки настаивали том, что органы власти работают нелегитимно и забрасывали их многочисленными жалобами. 
В конце 2019 года адепты экстремистского движения "СССР" атаковали электронными письмами канцелярию аппарата губернатора и сотрудников администрации Волгоградской области. Затем они нагрянули в бюро пропусков администрации региона, где заявили  о нелегитимности органов власти.


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