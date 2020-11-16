Политика

В Волгограде сменится руководитель одной из самых влиятельных организаций

Политика 16.11.2020 18:28
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16.11.2020 18:28


О грядущих переменах стало известно сегодня во время закрытой части рабочей встречи губернатора с бюро областного Совета Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. По данным ИА "Высота 102", возглавляющий областной совет ветеранов генерал-майор милиции в отставке Сергей Назаров заявил, что по личным обстоятельствам не будет претендовать на новый пятилетний срок руководства организацией. Таким образом, по итогам предстоящей 19 ноября отчетно-выборной конференции будет избран новый председатель. Волгоградский областной совет ветеранов - одна из самых влиятельных организаций региона. Мнение участников Великой Отечественной войны, ветеранов зачастую становится решающим при принятии важных политических решений, рассмотрении вопросов дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области. Достаточно вспомнить, что именно по просьбе фронтовиков губернатор региона Андрей Бочаров, как заявлялось, принял решение баллотироваться на второй срок. 
Сегодня же Андрей Бочаров безусловно поддержал предложение ветеранов назвать новую дорогу, которая в будущем свяжет Советский и Кировский районы, именем Максима Матвеевича Загорулько — Почетного гражданина города-героя Волгограда и Волгоградской области, защитника Сталинграда, профессора, основателя и в течение продолжительного времени ректора Волгоградского государственного университета.  Также бюро областного совета ветеранов выдвинуло инициативу по присвоению участнику Великой Отечественной войны Михаилу Васильевичу Терещенко звания Почетного гражданина Волгоградской области.    

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