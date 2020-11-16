



Сегодня же Андрей Бочаров безусловно поддержал предложение ветеранов назвать новую дорогу, которая в будущем свяжет Советский и Кировский районы, именем Максима Матвеевича Загорулько — Почетного гражданина города-героя Волгограда и Волгоградской области, защитника Сталинграда, профессора, основателя и в течение продолжительного времени ректора Волгоградского государственного университета. Также бюро областного совета ветеранов выдвинуло инициативу по присвоению участнику Великой Отечественной войны Михаилу Васильевичу Терещенко звания Почетного гражданина Волгоградской области.

О грядущих переменах стало известно сегодня во время закрытой части рабочей встречи губернатора с бюро областного Совета Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. По данным ИА "Высота 102", возглавляющий областной совет ветеранов генерал-майор милиции в отставке Сергей Назаров заявил, что по личным обстоятельствам не будет претендовать на новый пятилетний срок руководства организацией. Таким образом, по итогам предстоящей 19 ноября отчетно-выборной конференции будет избран новый председатель. Волгоградский областной совет ветеранов - одна из самых влиятельных организаций региона. Мнение участников Великой Отечественной войны, ветеранов зачастую становится решающим при принятии важных политических решений, рассмотрении вопросов дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области. Достаточно вспомнить, что именно по просьбе фронтовиков губернатор региона Андрей Бочаров, как заявлялось, принял решение баллотироваться на второй срок.