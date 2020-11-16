Расследования

Контролера за ремонтом оборудования на Волжской ГЭС из Подмосковья осудили за подкуп

Расследования 16.11.2020 13:15
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16.11.2020 13:15


К 5 годам колонии общего режима приговорен 57-летний житель Московской области, который был ответственным за строительный контроль при ремонте оборудования на Волжской ГЭС. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волжский городской суд признал обвиняемого виновным в коммерческом подкупе в крупном размере (п."г" ч.7 ст.204 УК РФ).
Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый являлся первым заместителем генерального директора коммерческой организации, осуществляющей строительный контроль за проведением ремонта оборудования гидротехнического сооружения.
Имея право подписи актов выполненных работ, в начале февраля текущего года он потребовал от подрядчика передать ему 500 тысяч рублей за беспрепятственную приемку проведенных работ.
28 февраля после получения требуемой суммы в рамках оперативных мероприятий, проходивших под контролем сотрудников правоохранительных органов, он был задержан.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.
Вину в содеянном мужчина не признал.
Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.
Приговор в законную силу не вступил.

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