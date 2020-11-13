Коронавирус в Волгоградской области убивает пожилых

Здравоохранение 13.11.2020 13:07
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13.11.2020 13:07
90-летний мужчина и 60-летняя женщина скончались от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, их смерть от COVID-19, который сопровождался двухсторонней пневмонией, подтверждена за минувшие сутки.
Пожилой мужчина проживал в Котельниковском районе. Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах он подхватил вирус. Его доставили в ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» в тяжелом состоянии. Спасти пациента не удалось.
Женщину госпитализировали в Волгограде в ГУЗ «Больница №22». При первых признаках заболевания она обратилась к врачу, лечилась амбулаторно. На 5-ый день ее состояние ухудшилось. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь оба пациента скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
Отметим, что всего с 9 ноября в регионе была подтверждена смерть от коронавируса 11 человек. В основном это пожилые люди и предпенсионеры.
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