В Волгограде водителя-лихача на "Мерседесе" осудили за гибель троих друзей в ДТП





Виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели троих человек, признан 23-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Дзержинский районный суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с последующим лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2 лет 6 месяцев.

В судебном заседании установлено, что ночью 7 мая текущего года фигурант уголовного дела, управляя автомобилем марки "Мерседес-Бенц МL-350", ехал по Третьей продольной магистрали в Дзержинском районе. Не соблюдая дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении транспортного средства, он совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ". От удара легковой автомобиль отбросило на металлическое ограждение. В результате находившиеся в автомашине подсудимого две девушки и парень от полученных травм скончались на месте происшествия. Жертвам аварии было по 22 года.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.

Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.

На прениях сторон гособвинение настаивало на более суровом наказании в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. В надзорном ведомстве уточнили, что по мере поступления приговора в прокуратуру будет решен вопрос о его обжаловании в связи с мягкостью назначенного судом наказания.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Видео от 7 мая 2020 года.