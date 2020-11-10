Общество

Всемирно известный воинский мемориал под Волгоградом позорят загаженный туалет и свалка

Общество 10.11.2020 16:23
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10.11.2020 16:23




Отсутствие элементарных удобств и мусорная свалка – так встречает гостей одно из главнейших воинских кладбищ Волгоградской области. Мемориал в селе Россошки Городищенского района, где лежат почти 24 тысячи красноармейцев, находится на втором месте в регионе по количеству захоронений советских солдат. На первом месте – Мамаев Курган, на вершине которого покоятся останки 35 тысяч воинов. 
Главная высота России входит в состав федерального государственного бюджетного учреждения и на ее содержание, реконструкцию выделяются деньги из федерального бюджета. На фоне Мамаева Кургана кладбище в Россошках выглядит бедным родственником. На самом кладбище за чистотой следят – дворники подметают дорожки, убирают листву и мусор. Однако на прилегающей территории мемориала – ситуация ужасающая. 

Буквально в 30 метрах от ограждения гости мемориала могут посетить деревенский туалет из сколоченных наспех гнилых досок. Уединиться в кабинке можно при помощи шторки из клочьев старого брезента. Дощатый пол уборной с дыркой посередине изгажен фекалиями – можно представить, какой запах стоит в округе летом. Рядом - еще один чуть более приличный клозет с табличкой «женский». Но и это сооружение по эстетике, санитарным нормам сильно проигрывает ближайшим зарослям кустарников.

Совсем другая картина через дорогу – на немецком кладбище, которое обслуживает международная ассоциация «Военные Мемориалы». На территории расположено облицованное дорогим камнем одноэтажное строение с вывеской «информационный зал», в котором есть приличный туалет. Здание закрыто, но во время приезда крупных делегаций функционирует.
  
Мусорных свалок рядом с могилами фашистов съемочная группа информагентства не обнаружила. Чего не скажешь о территории, прилегающей к советскому кладбищу. В нескольких десятках метров от могил защитников Сталинграда уборщики МБУ «Патриотцентр» вырыли яму, в которую складируют, в том числе, пластиковые бутылки и консервные банки. 
Неподалеку от  административного здания мемориала рабочие периодически закапывают мешки с мусором. Заместитель директора «Патриоцентра» Андрей Орешкин назвал такой поход к обращению с отходами «утилизацией». Договор на вывоз отходов с региональным оператором у муниципального предприятия на вывоз ТБО, по словам мужчины, не заключен. 

Андрей Орешкин признал, что мемориал нуждается в реконструкции, возможность проведения которой обсуждается в администрации Городищенского района и, возможно, будет проведена в 2021 году. Отсутствие цивилизованной инфраструктуры на памятном объекте он объяснил нехваткой денег в муниципальном бюджете. Благоустройство территории, как отметил замдиректора МБУ, ведется по мере сил и возможности.
Справка. На территории нынешнего мемориального комплекса во время Сталинградской битвы в 1943 году находилось кладбище немецких военнослужащих. В настоящее время объект состоит из трех обособленных частей: советской, немецкой и румынской.
Россошинское военно-мемориальное кладбище советских воинов торжественно открыли 23 августа 1997 года, в день годовщины бомбардировки Сталинграда. На тот момент там было захоронено около 800 бойцов. В настоящее время это число увеличилось до 23,9 тысячи погибших воинов. Ежегодно в Россошках хоронят около 1000 останков советских воинов, которых находят поисковики на полях сражений.
Немецкий мемориал, возведенный по соглашению с правительством Германии, функционирует с 1999 года. Там покоятся свыше 60 тысяч солдат фашистского Вермархта.

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