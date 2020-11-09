В зачищенном очаге коррупции под Волгоградом - коррупционный скандал





Предметом пристального внимания прокуратуры стал аукцион на аренду большого земельного участка в центре рабочего поселка Городище. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, извещение о проведении публичных торгов на право заключения договоров аренды земельных участков было размещено в открытом доступе 20 декабря 2019 года.

« Аукцион проводился в отношении 7 земельных участков, 6 из которых представляли собой схожие по площади (от 900 до 990 кв.м.) земельные участки, расположенные в центре р.п.Городище, имеющие современную инфраструктуру и коммуникации.

Проведенной прокуратурой Городищенского района проверкой установлено, что одним из участников аукциона являлась мать заместителя председателя комиссии по организации и проведению торгов - начальника отдела муниципального имущества и землепользования администрации Городищенского городского поселения.

В подобных случаях в целях предотвращения конфликта интересов законодательство о противодействии коррупции предусматривает замену члена комиссии, чего сделано не было.

При изучении протокола заседания комиссии установлено, что победителями аукциона на право заключения договоров аренды по пяти земельным участкам при начальной сумме годовой ареной платы в размере 36 931 руб., признавались участники, предложившие суммы, значительно ее превышающие.

Так, победителями признаны участники, предложившие сумму потенциальной аренды в размере от 900 тыс.рублей до 3 млн.300 тыс рублей.

При этом за аналогичный по площади, целевому назначению и местоположению земельный участок матери чиновницы предоставлено право заключения договора аренды за 42 тыс. 687 рублей в год.

Указанные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района представления главе Городищенского городского поселения, по результатам рассмотрения которого мер по возврату земельного участка не принято, результаты торгов не оспорены.

В этой связи прокуратура Городищенского района обратилась с иском в суд.

Городищенский районный суд разделил мнение прокуратуры, признав незаконным бездействие администрации Городищенского городского поселения, выразившееся в неприятии мер к оспариванию результатов торгов. Также по иску прокуратуры признано недействительным решение комиссии по организации и проведению торгов по отчуждению спорного земельного участка.

Судебное решение в законную силу не вступило», - проинформировали в прокуратуре Волгоградской области.

Несколько лет назад губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров называл Городищенский район одним из очагов коррупции в регионе. После нескольких громких уголовных дел и «посадок» считалось, что обстановка с соблюдением антикоррупционного законодательства в Городище стабилизировалась.



















