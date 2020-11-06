Здравоохранение 06.11.2020 21:10
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06.11.2020 21:10
Не скупать препараты для лечения коронавируса про запас большими количествами
попросили граждан в комитете здравоохранения Волгоградской области. Как рассказал сегодня на брифинге зампредседателя ведомства Николай Алимов, тему нехватки медикаментов в розничной сети сегодня обсуждали на селекторном совещании в Минздраве, сообщает ИА «Высота 102». В частности, прозвучало, что дефицит произошел, в том числе, из-за ажиотажа, который возник на фоне страхов населения. «Призываю всех, если есть потребность сформировать запасы, то прошу черпать информацию о том, сколько препаратов нужно для курса лечения. Не нужно пытаться скупать их большими количествами, потому что это никак не повлияет на результат лечения», - заявил Алимов.
Журналисты также спросили чиновника об эффективности барсучьего жира, которым волгоградцы пытаются применять для лечения COVID-19 из-за отсутствия лекарств в аптеках. Николай Алимов пояснил, что медучреждения региона пользуется официальными методическими рекомендациями Минздрава, в которых барсучий жир не числится. Он предложил пригласить на брифинг специалиста, который расскажет о дополнительных схемах лечения.
Когда именно в аптеки региона поступят препараты от коронавируса – по-прежнему остается неизвестным. «Вопрос решается. Правила маркировки лекарств поменялись на федеральном уровне. Препараты имеются в наличии и скоро должны поступить в аптеки», - заключил чиновник.
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