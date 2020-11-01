Расследования

Сядет надолго: избивший волгоградца Арсен Мелконян будет отвечать за смерть

Расследования 01.11.2020 12:15
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01.11.2020 12:15


Делом о жестоком избиении волгоградца в отделении банка, которое закончилось смертью потерпевшего, будет теперь заниматься СУ СК по Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, где занимались расследованием дикого преступления, произошедшего у всех на глазах. Роман Гребенюк, которому проломил голову Арсен Мелконян, скончался в больнице, не выходя из комы. 

Напомним, 23 октября Арсен Мелконян пришел в отделение банка в Центральном районе Волгограда и ударил Романа Гребенюка кастетом по голове. Так Мелконян «разобрался» с Романом из-за словесной перепалки с сестрой в родительском чате. Роман упал без сознания и так и не пришел в себя. Мелконян после того, как нанес страшные раны волгоградцу, спокойно вышел из банка – его никто не остановил. Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции. 
За причинение тяжких телесных повреждений Мелконяну грозило до 8 лет лишения свободы. Однако после смерти потерпевшего он может сесть на 15 лет. 

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