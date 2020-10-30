



Руководители регионов должны представить в Минздрав и правительство обновлённую информацию об обеспеченности лекарственными препаратами, а также о запасе лекарственных средств. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", ранее заявляла вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на совещании у президента. Срок подачи докладов истекает сегодня. Минздрав до 3 ноября должен эту обновлённую информацию представить в Минпромторг, а Минпромторг, соответственно, организовать работу с производителями и проконтролировать организацию соответствующего производства исходя из этой потребности.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало об отсутствии ряда лекарственных препаратов в аптеках Волгоградской области. Заболевшие жители региона, которые лечатся амбулаторно, не могут приобрести противовирусные препараты, антибиотики и даже воду для инъекций. Зачастую заказывать необходимые лекарства волгоградцам приходится в других регионах. При этом, как стало известно информагентству, фармацевтам настоятельно рекомендовали не вывешивать объявления об отсутствии лекарств в аптеках. Эту фотографию читатели ИА "Высота 102" успели сделать до появления таких рекомендаций.



