Расследования 28.10.2020 10:50
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28.10.2020 10:50
Накануне на мостовом переходе через ерик Тутов в Ленинском районе инспекторы ДПС задержали мужчину, который при виде полицейских перебросил через ограждение пакет и попытался скрыться. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в выброшенном пакете сотрудники полиции обнаружили части растений с характерным запахом конопли. Как показала экспертиза, изъятым веществом оказалась марихуана, весом почти 430 граммов.
37-летний неработающий житель Волжского стал подозреваемым по уголовному делу по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что части наркосодержащего растения собрал для личного потребления. Потребителю марихуаны избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Волжанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
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