Экология

Нацпроект «Экология» в действии: в Волгоградской области оживили реку Арчеда

Экология 27.10.2020 11:40
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27.10.2020 11:40


Фактическая расчистка реки Арчеды во Фроловском районе подходит к завершению. Сейчас специалисты занимаются гидропосевом трав на площади 40704,4 кв.м. Подрядчик - ООО «ПЛАСТТРУБМОНТАЖ» освоит на реабилитации водного объекта 201, 5 миллиона рублей из бюджета Волгоградской области. Деньги были выделены в рамках реализации нацпроекта «Экология». 
Арчеда была включена в число первоочередных объектов, нуждающихся в расчистке, из-за высокой антропогенной нагрузки и серьезной деградации: водоток находится в черте города, окружен застройкой, пересекается автотрассами. Специалисты уверены, что теперь увеличится  проточность русла, улучшится качество воды и микроклимат в населенном пункте, кроме того,  берега будут защищены от обрушения.

Председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко в комментарии  ИА «Высота 102» отметил,  что объем выделяемых на реализацию нацпроектов средств позволяет решать такие масштабные задачи в полном объеме :
«В современном мире вопросы экологии стали главными. Людей все больше беспокоит состояние собственного здоровья и окружающей среды, от которой оно напрямую зависит. И очень хорошо, что благодаря нацпроекту «Экология» мы у себя в регионе получили возможность  решать проблемы, до которых не доходили руки долгие годы. Арчеда - небольшая речка, но она очень значима для фроловчан. Надеюсь, в ближайшее время она заживёт своей полной прекрасной жизнью на радость своим жителям. А дальнейшая реализация нацпроекта «Экология» позволит позаботиться о других значимых экосистемах нашего региона».
 Местные жители отмечают, что сейчас русло Арчеды не узнать. Берега стали шире, территория водного объекта расчищена от чужеродных растений и мелколесья. В окрестностях уже замечены бобры и ондатры, они вернулись в прежние места обитания. 

Как рассказал ИА «Высота 102» представитель подрядной организации Сергей Храпов, состояние реки было ужасающее:  «Разработали около 8 километров русла реки, задействовали более 100 единиц техники, объем выемки грунта в районе 400 тысяч кубов. На данный момент на 90 % технической части реабилитация закончена».

Напомним, расчистка реки Арчеда началась в мае текущего года. Общая длина расчистки составила 10,1 км., а длина расчищаемого русла реки – 7,43 км. Биологический этап реабилитации предусматривал удаление инвазивных деревьев, расчистку площадей от кустарников, посадку деревьев мелкой флоры и водных декоративных растений. Кроме того, планировалось устройство 25 плавучих островов-модулей. Все работы должны быть выполнены до 15 декабря текущего года.

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