Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» увеличивают площадь зеленых насаждений в рабочем поселке Светлый Яр
Экология 27.10.2020 11:25 Новости компаний
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27.10.2020 11:25 Новости компаний
В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» сотрудники АО «КАУСТИК», жители Светлого Яра и представители местного лесничества высадили более 160 саженцев самаркандских тополей на улицах районного центра.
В этом году было принято решение продолжить озеленение нового парка Воинской славы в самом центре рабочего поселка. Первые молодые деревца волонтеры предприятия и местные жители высадили здесь еще в октябре прошлого года. Благодаря регулярному поливу, который осуществляют коммунальщики Светлого Яра, большинство саженцев успешно пережили минувшее лето. Более полутора сотен деревьев самаркандского тополя сегодня были высажены в том же парке Воинской славы и на улице Сидорова.
Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «КАУСТИК», саженцы этого вида тополя в Камышинском районе вырастили сотрудники Нижневолжской станции по селекции древесных пород, которая является филиалом Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской Академии наук. Самаркандский тополь – красивое крупное дерево с мощным стволом способно переносить как низкие зимние температуры воздуха, так и жару, и засуху летом.
Напомним, волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» - представители разных специальностей - уже несколько лет подряд принимают активное участие в экологических акциях на территории Красноармейского района Волгограда и в Светлоярском районе. География «озеленения» включает парки, скверы и улицы, на которых высаживаются адаптированные к местному климату саженцы из питомников и селекционных станций Волгоградской области. Кроме Парка Воинской славы и улицы Сидорова в Светлом Яре, благодаря сотрудникам предприятия, «зеленые» островки молодых деревьев различных пород появились на территории, прилегающей к самой крупной на юге Волгограда больнице № 15, а также на Севастопольской набережной в заканальной части Красноармейского района.
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