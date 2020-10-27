



В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» сотрудники АО «КАУСТИК», жители Светлого Яра и представители местного лесничества высадили более 160 саженцев самаркандских тополей на улицах районного центра.

В этом году было принято решение продолжить озеленение нового парка Воинской славы в самом центре рабочего поселка. Первые молодые деревца волонтеры предприятия и местные жители высадили здесь еще в октябре прошлого года. Благодаря регулярному поливу, который осуществляют коммунальщики Светлого Яра, большинство саженцев успешно пережили минувшее лето. Более полутора сотен деревьев самаркандского тополя сегодня были высажены в том же парке Воинской славы и на улице Сидорова.





Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «КАУСТИК», саженцы этого вида тополя в Камышинском районе вырастили сотрудники Нижневолжской станции по селекции древесных пород, которая является филиалом Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской Академии наук. Самаркандский тополь – красивое крупное дерево с мощным стволом способно переносить как низкие зимние температуры воздуха, так и жару, и засуху летом.