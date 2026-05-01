Первомайский митинг пройдет в Волгограде около облсовпрофа





Сегодня, 1 мая, в Волгограде состоится митинг, посвященный Году трудового единства и солидарности. Как сообщили в Волгоградском облсовпрофе, мероприятие состоится с 10-30 ч. до 11-00 ч. около фонтана, расположенного около здания организации в центре города. После этого для приглашенных гостей пройдет гала-концерт.

Напомним, в Волгограде в этом году первомайского шествия не будет из-за соображений безопасности. Ранее V102.RU сообщало, как можно провести первомайские праздники в областном центре и в Волжском.





