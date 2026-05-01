В поезд «Волгоград-Грозный» врезалась Газель





Происшествие случилось 29 апреля в 16-24 ч. в Калмыкии. Как сообщили в Северо-Кавказской железной дороге, на станции Улан-Холл Махачкалинского региона СКЖД водитель автомобиля Газель выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Грозный - Волгоград. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, столкновения не удалось избежать.

К счастью, никто не пострадал. Члены локомотивной бригады за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава нет. На движение других поездов ДТП не повлияло.





