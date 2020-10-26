



С вечера воскресенья весь личный состав отдела полиции, казаки, местные жители и волонтеры прочесывали окрестности одного из хуторов в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, велись поиски 11-летнего школьника, о пропаже которого заявила мать. Звонок поступил в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» в 21.00. «Были тщательно обследованы вся прилегающая территория, прибрежная зона реки Хопер, два хутора, заброшенные здания, турбазы, лесополосы, опрошены соседи и одноклассники мальчика. Сегодня около 14 часов дня один из полицейских обнаружил пропавшего школьника, который пытался перелезть через забор одного из домовладений. Установлено, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожало; противоправных действий в отношении него совершено не было», - в полиции пояснили, что, по словам ребенка, он решил уйти из дома и спрятаться из дома из-за обиды на родителей, которые в наказание запретили ему пользоваться мобильным телефоном.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком и его законными представителями профилактические беседы.



