Политика 26.10.2020 15:45
0
26.10.2020 15:45
О выделении 10 млн рублей из партийной кассы на лекарства и экспресс-тесты для больных коронавирусом пенсионеров заявили сегодня в реготделении «Единой России». Денежные средства были сэкономлены на деятельности политической организации в Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в региональном исполкоме «ЕР», доставка препаратов «до двери» начнет осуществляться волонтерами уже в ближайшие дни. Активисты, среди которых анонсированы и депутаты различного уровня, включая Госдуму, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Напомним, в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области, система обеспечения бесплатными лекарствами заразившихся коронавирусом пенсионеров от 65 лет и старше, детей-инвалидов и беременных должна стартовать сегодня, 26 октября. В документе речь идет о об акции, которая финансируется за счет бюджета. В реготделении партии власти подчеркнули, что выделенные ими 10 млн рублей к казне отношения не имеют.
В списке получателей лекарственных препаратов за счет средств регионального бюджета указаны также многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, "Дети Сталинграда".
В перечень включены 11 лекарств, в том числе два вида антибиотиков, несколько противовирусных препаратов, антикоагулянты, противомалярийный препарат, муколитическое средство с отхаркивающим действием.
Реклама
Губернатор Волгоградской области лично взглянул на музыкальные фонари24.10.2020 17:49
Политика 24.10.2020 17:49
Спикер Волгоградской облдумы призвал депутатов и глав районов задуматься об удаленке01.10.2020 17:08
Политика 01.10.2020 17:08
В Волгоградской области тихо сменили руководителя «Молодой Гвардии»01.10.2020 13:33
Политика 01.10.2020 13:33
«Не по феншую»: волгоградские единороссы отказались от полмиллиона рублей пожертвований29.09.2020 17:51
Политика 29.09.2020 17:51
Нужен мозговой штурм: губернатор Волгоградской области опасается осложнения ситуации28.09.2020 11:07
Политика 28.09.2020 11:07
Владимир Путин призвал губернаторов не обижаться на граждан за критику24.09.2020 16:51
Политика 24.09.2020 16:51
Новичок Волгоградской облдумы "прогулял" первое заседание24.09.2020 10:38
Политика 24.09.2020 10:38
Сторонники волгоградского времени: «Депутаты облдумы «кинули» народ»21.09.2020 13:01
Политика 21.09.2020 13:01
Олег Савченко: нацпроект "Здравоохранение" в Волгоградской области - главный приоритет21.09.2020 09:58
Политика 21.09.2020 09:58
Силовики Волгоградской области подумают над больным вопросом18.09.2020 12:59
Политика 18.09.2020 12:59
Губернатор Волгоградской области задумал модернизировать все женские консультации15.09.2020 13:34
Политика 15.09.2020 13:34
Немецкие врачи вывели Алексея Навального из комы07.09.2020 17:40
Политика 07.09.2020 17:40
Отдохнувший на Фиджи депутат нахваливает экономику Волгоградской области18.08.2020 17:26
Политика 18.08.2020 17:26
Привет шипящим завистникам: волгоградский депутат покорил главную гору Европы25.07.2020 14:35
Политика 25.07.2020 14:35
Волгоградские депутаты в отпуске обнимаются с дубами, покоряют горы и качают мышцы24.07.2020 11:38
Политика 24.07.2020 11:38
Реклама