Политика

Волгоградские единороссы сэкономили на себе 10 млн рублей в пользу лекарств для больных ковидом

Политика 26.10.2020 15:45
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26.10.2020 15:45


О выделении 10 млн рублей из партийной кассы на лекарства и экспресс-тесты для больных коронавирусом пенсионеров заявили сегодня в реготделении «Единой России». Денежные средства были сэкономлены на деятельности политической организации в Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в региональном исполкоме «ЕР», доставка препаратов «до двери» начнет осуществляться волонтерами уже в ближайшие дни. Активисты, среди которых анонсированы и депутаты различного уровня, включая Госдуму, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Напомним, в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области,  система обеспечения бесплатными лекарствами заразившихся коронавирусом пенсионеров от 65 лет и старше, детей-инвалидов и беременных должна стартовать сегодня, 26 октября. В документе речь идет о об акции, которая финансируется за счет бюджета. В реготделении партии власти подчеркнули, что выделенные ими 10 млн рублей к казне отношения не имеют.
В списке получателей лекарственных препаратов за счет средств регионального бюджета указаны также многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, "Дети Сталинграда".
В перечень включены 11 лекарств, в том числе два вида антибиотиков, несколько противовирусных препаратов, антикоагулянты, противомалярийный препарат, муколитическое средство с отхаркивающим действием.

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