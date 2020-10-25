Происшествия

Волгоградка травмировалась на картинге

Происшествия 25.10.2020 11:16
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25.10.2020 11:16


30-летняя волгоградка получила травмы, тренируясь на картинге. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел в Дзержинском районе Волгограда. Женщина управляла автомобилем «Картинг», двигаясь по огражденной территории для проката картингов на бульваре 30-летия Победы и, не справившись с управлением, совершила наезд на препятствие в виде оградительных резиновых покрышек. В результате ДТП водитель доставлена в больницу.

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