За сброс нефтепродуктов на почву в Волгограде раскошелится водитель «КАМАЗа»

Экология 21.10.2020 07:42
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21.10.2020 07:42
Городищенский районный суд обязал волгоградца возместить нанесенный им ущерб окружающей среде. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, еще в сентябре 2018 года при проведении рейдового осмотра территории Краснооктябрьского района Волгограда инспекторы ведомства установили факт сброса отходов нефтепродуктов на земельном участке площадью 20 квадратных метров. Для расследования дела были привлечены специалисты волгоградской аккредитованной лаборатории, которые отобрали пробы загрязненной почвы. По результатам аналитического контроля было установлено превышение концентрации нефтепродуктов в фоновой пробе в 215 раз. Нарушителем по делу об административном правонарушении признан водитель КАМАЗа, допустивший сброс отходов на почву. Согласно закону виновному лицу был направлен расчет ущерба, причиненного природе. Однако выплачивать его в добровольном порядке нарушитель не стал. Облкомприроды обратился с исковым заявлением в Городищенский районный суд. По результатам судебного заседания требования комитета были удовлетворены. В итоге за вред, причиненный окружающей среде, виновный должен выплатить государству 93600 рублей.
Добавим, в этом году сотрудниками облкомприроды выявлено 96 случаев причинения ущерба окружающей среде на общую сумму 562 тысячи рублей. За 9 месяцев прошлого года таких случаев выявлено 138, в доход государства поступило 795 тысяч рублей.
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