Боец СВО из Волгоградской области погиб, не успев получить награду





В Жирновском районе передали награду бойца СВО одному из членов его семьи. Торжественная церемония состоялась в администрации района. Родственница Вадима Кияшкина получила на хранение медаль «За храбрость» за погибшего бойца.

Вадим Кияшкин был награжден медалью при жизни. Однако герою не успели ее вручить.



- Наши земляки и соотечественники ценой собственных жизней защищают Родину от врага. К сожалению, в этом жестоком противостоянии не обходится без потерь: мы теряем бойцов, и это — великое горе для каждого из нас, - говорится в опубликованном некрологе.

