



Дубовка Волгоградской области вошла в рейтинг турнаправлений, где летний отдых за год вырос сильнее всего. Как сообщили аналитики сервиса ТВИЛ.РУ, волгоградский курорт смог обогнать лишь краснодарский Джемете.

Так, средняя стоимость проживания за сутки в Дубовке туристам обойдется в 5299 рублей. За год стоимость аренды выросла на 106%. В поселке Джемете в Краснодарском крае стоимость проживания за год выросла на 137% и составила 4492 рубля.

Тройку лидеров замыкает поселок Черноморское в Крыму где цена на аренду жилья за год выросла на 61% - 5581 рублей.