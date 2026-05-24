



Прожив почти 90 лет, Константин Недорубов, знаменитый донской казак, прошел три войны. Бил немцев во время Первой Мировой, воевал в Гражданскую, а после, сталкиваясь с отказами, буквально выбил себе место на фронте Второй Мировой. О жизни полного Георгиевского кавалера и Героя Советского Союза, удивительной, захватывающей и потрясающей количеством испытаний, выпавших на судьбу конкретного человека и целого народа, - в материале ИА «Высота 102».

Боевой науке учился с детства

Казак, на роду которого было стать живой легендой, родился в небольшом, но крепком хуторе Рубежный. Обучился грамоте, счету и Закону Божию, параллельно постигая и другую науку – едва ли не с пеленок он мастерски держался в седле и владел шашкой.

В январе 1911 года Константина Недорубова, статного 22-летнего казака, призвали в 15-й кавалерийский полк. А к началу Первой мировой он уже командовал полувзводом разведчиков. Спустя месяц воин получил первого Георгия – за захват пленных немцев и шести орудий. Вторую награду ему вручили за пленение сразу 52 австрийцев! В одиночку ворвавшись в хутор, где мирно спали еще ничего не подозревавшие неприятели, открыл стрельбу и крикнул единственную знакомую на немецком фразу.





А четвертого апреля 1916 года он вновь проявил себя, когда «совместно с Романовским Афанасием, казаком станицы Раздорской вызвавшись свободными охотниками произвести разведку сторожевого охранения австрийцев, дабы ночью снять один из полевых караулов», обнаружил заложенные под железной дорогой вражеские фугасы. Несмотря на открытый огонь, вместе с сослуживцем Недорубов обезвредил устройство, за что и был удостоен Георгиевской медали «За Храбрость» четвертой степени.

В 1917 году казак участвовал в пленении штаба вражеской дивизии с генералом. Еще один Георгиевский Крест первой степени он получал уже в госпитале. По словам историков, документа на эту награду, увы, не сохранилось, ведь в стране начались события, перевернувшие всю ее привычную жизнь.

Завтра была война

Участвовать в Гражданской войне и занимать чью-то сторону Константин Недорубов сперва не хотел, а потому до 1 июня 1918-го, как и многие донские казаки, уклонялся от призыва.

Однако в июне 1918-го его, кавалера четырех Георгиевских крестов и двух Георгиевский медалей, призвали в 18-й полк генерала Краснова. А дальше – пленение «красными», вербовка и служба в кавалерийской дивизии Михаила Блинова.

Воевать во время Гражданской войны Константину Недорубову пришлось до полного изгнания «белых» из Крыма. Там же молодой мужчина получил еще одно ранение ( их в жизни воина будет немало). С застрявшей в легком пуле он так и прожил до конца своих дней.

За характер и смелость казака не раз отмечали командиры. Награжденный Буденным именной шашкой, за бои с Врангелем он получил и красные революционные шаровары. Недорубова даже представили к ордену Красного Знамени, однако из-за своей биографии, в которой оказалось много «царского», награду так и не получил.

10 лет лагерей

Когда пришла долгожданная мирная жизнь, мужчину, заставшего уже две войны, ждало новое испытание. В 1933 году его как бригадира колхоза вместе с помощником осудили за «потерю зерна в поле». Приговор – десять лет лагерей! Вместе с Василием Сутчевым, тем самым помощником, Константин Недорубов работал на строительстве канала Москва-Волга в Дмитровлаге. Объект сдали раньше срока, и в 1937-м казака, как и других передовиков, амнистировали.

Еще один «глоток» воздуха, короткая передышка, и очередной вызов жизни – Великая Отечественная война. Недорубова, которому в тот момент было уже 52 года, брать на фронт откровенно не хотели - и непризывной возраст, и наличие судимости. Но своего права на участие в этой битве он все-таки добился. «Я не корову прошу! Кровь хочу пролить! Молодые гибнут – неопытные. А у меня четыре Георгия, я знаю, как с немцем воевать!» - заявил он в кабинете первого секретаря райкома Шляпкина. И тот согласился.





Сформированный и возглавляемый им 4-й эскадрон в составе 15-й кавалерийской казачьей дивизии попал на фронт в июле 1942-го. Всего за два дня под хуторами Победа и Бирючий Краснодарского края бойцы уничтожили полторы сотни фашистов.

Уничтожил лично 70 фашистов

2 августа 1942 года… В бою под станицей Кущевской Константин Недорубов участвовал вместе с сыном Николаем. Несмотря на численное превосходство противника, эскадрон все же смог остановить его. В наградном листе – за это сражение Недорубова представят к званию Героя Советского Союза – сказано: «В ожесточенной рукопашной схватке было уничтожено свыше 200 вражеских солдат и офицеров, причем около 70 фашистов уничтожил лично лейтенант Недорубов К.И.»

В том же сражении Николай Недорубов получил 13 осколочных ранений и трое суток пролежал засыпанный землей. Когда местные жители пришли хоронить погибших казаков, случайно заметили и его. Живой! Местные жительницы в буквальном смысле вернули молодого бойца с того света. А вот сам Константин Недорубов о том, что его сын все-таки остался жив, узнал лишь через несколько месяцев.

Его собственный боевой путь был ничуть не легче. В 1942 году он едва не отправился на покой после тяжелых ранений. Но все-таки вновт вернулся в строй и в 1943-м году принял под командование эскадрон 41-го гвардейского полка. Воевал на Украине, в Молдавии, Румынии и в Венгрии. В декабре 1944-го Константина Недорубова окончательно комиссовали. И все-таки, несмотря на ранения и полученную контузию, знаменитый казак участвовал в параде Победы на Красной площади.

Возвращение в мир

В 1967-м он вместе с летчиком Василием Ефремовым и участником обороны Дома Павлова Иваном Афанасьевым сопровождал на открываемый памятник «Героям Сталинградской битвы» факел с Вечным огнем, зажженным на площади Павших Борцов. А спустя три года участник Первой и Второй мировых войн вместе с Иваном Афанасьевым и легендарным снайпером Василием Зайцевым закладывал капсулу, которую потомки вскроют лишь 9 мая 2045 года.





На 80-е летие казаку, памятник которому спустя много лет после его смерти установят в центре Волгограда, подарили дом. Один из первых в станице живая легенда обрел и телевизор. Правда, жил все-таки просто – сам рубил дрова, вел домашнее хозяйство. До своего 90-летия Константин Иосифович не дожил всего полгода, уйдя из жизни в 1978 году.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"