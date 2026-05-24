Уровень воды в Волге в Волгограде начал падать

В реке Волга в Волгограде больше не фиксируется превышени отметки выхода воды на пойму. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Гидрометцентр, при этом уровень воды в Волге остается высоким в районе рабочего поселка Светлый Яр. На карте Волгоградской области остаются еще две точки с превышением отметки выхода воды на пойму – в Ахтубе в районе Ленинска и рабочего поселка Средняя Ахтуба.