



В Волгограде сегодня, 24 мая, состоится церемония прощания с известным тренером по боксу Вячеславом Иноземцевым, которого еще называли «народным тренерром». Печальной новостью поделились в спортивном сообществе.

Мастер спорта СССР Вячеслав Иноземцев более 40 лет своей жизни отдал своему любимому делу. Он воспитал плеяду спортсменов, которые добивались признания в том числе на международной арене. Среди воспитанников тренера - Игорь Кшинин, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны, бронзовый призер Игр доброй воли и участник Олимпийских игр в Атланте.



Его ученики показывали высокий класс и на российских состязаниях. Тренер разработал собственную технику боя, которая помогала его подопечным побеждать в различных турнирах. Его уважали не только за профессионализм, но и за человеческие качества - доброту, справедливость и отзывчивость.







