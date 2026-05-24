Волгоградских болельщиков возмутил отмененный гол «Ротора» «Акрону»





Болельщики «Ротора» обсуждают итоги вчерашнего стыкового матча «Ротора» с «Акроном», в котором сине-голубые победили со счетом 2:1. По итогам матча «Акрон» сохранил прописку в высшем дивизионе, так как волгоградцам надо было побеждать с разницей не менее двух мячей.

При этом, как известно, один забитый Александром Трошечкиным гол в ворота «Арконта» арбитром не был засчитан из-за офсайда. Эксперты издания «Спорт-Экспресс» задались вопросом, не засудили ли арбитры клубы из Первой лиги. Так, в стыковом матче «Динамо» из Махачкалы и «Урала» арбитр Фролов засчитал спорный мяч. А в матче «Ротора» и «Акрона» судья Прокопов после подсказки Казарцева, наоборот, отменил гол «Акрону».



Действия арбитра вызвали возмущение у волгоградцев.

- Требуем переигровки! - пишет один из волгоградских болельщиков в соцсетях.

- Правды в нашей стране нет, бабки рулят, - констатирует другой.

Оценку действиям арбитров даст экспертно-судейская комиссия РФС.

К слову, игра с «Ротором» стала последней для известного российского футболиста Артема Дзюбы. Он заявил об уходе из клуба.

