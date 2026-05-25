Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

 В России на 47 тысяч сократили коммерческие места в вузах
В России сократили количество мест на платную форму обучения в вузах. Как сообщили в департаменте государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ, меньше мест стало по специальностям юристов,...
 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
Анастасия Антонова – чемпионка «Кубка Анатолия Рахлина»

Спорт 25.05.2026 07:30
На престижных международных соревнованиях по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» блестящую победу одержала наша спортсменка Анастасия Антонова, сообщает Федерация дзюдо Волгоградской области.

Воспитанница заслуженного тренера Александра Евланова продемонстрировала выдающуюся технику, несгибаемый боевой дух и заслуженно поднялась на высшую ступень пьедестала.

Год назад на этих же состязаниях Анастасия завоевала серебряную медаль. За прошедший период спортсменка упорно работала над совершенствованием мастерства, и сегодня её труд увенчался заслуженным успехом.

Путь к золоту был непростым – Антоновой пришлось провести четыре напряжённых поединка. Уже первые схватки показали превосходство нашей дзюдоистки:

В поединке с Александрой Купченко из Беларуси победа была одержана досрочно – менее чем за две минуты!

Встреча с Мадиной Сулеймановой из Сургута также завершилась триумфом Антоновой: сопротивление соперницы было сломлено за 28 секунд до окончания схватки.

Не менее напряжённой оказалась встреча с Кирой Орешниковой из Самары. Четыре минуты на татами прошли в упорной борьбе, но воля к победе и отточенная техника позволили Анастасии выйти в финал.

Решающая схватка свела Антонову с давней соперницей – красноярской дзюдоисткой Валерией Соловей. За последние месяцы спортсменки встречались дважды, и оба раза победа оставалась за Антоновой. В Северной столице эта победная серия продолжилась: в режиме «голден скор» Анастасия вновь доказала своё превосходство и завоевала золотую медаль турнира.

