Анастасия Антонова – чемпионка «Кубка Анатолия Рахлина»





На престижных международных соревнованиях по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» блестящую победу одержала наша спортсменка Анастасия Антонова, сообщает Федерация дзюдо Волгоградской области.

Воспитанница заслуженного тренера Александра Евланова продемонстрировала выдающуюся технику, несгибаемый боевой дух и заслуженно поднялась на высшую ступень пьедестала.

Год назад на этих же состязаниях Анастасия завоевала серебряную медаль. За прошедший период спортсменка упорно работала над совершенствованием мастерства, и сегодня её труд увенчался заслуженным успехом.

Путь к золоту был непростым – Антоновой пришлось провести четыре напряжённых поединка. Уже первые схватки показали превосходство нашей дзюдоистки:

В поединке с Александрой Купченко из Беларуси победа была одержана досрочно – менее чем за две минуты!

Встреча с Мадиной Сулеймановой из Сургута также завершилась триумфом Антоновой: сопротивление соперницы было сломлено за 28 секунд до окончания схватки.

Не менее напряжённой оказалась встреча с Кирой Орешниковой из Самары. Четыре минуты на татами прошли в упорной борьбе, но воля к победе и отточенная техника позволили Анастасии выйти в финал.

Решающая схватка свела Антонову с давней соперницей – красноярской дзюдоисткой Валерией Соловей. За последние месяцы спортсменки встречались дважды, и оба раза победа оставалась за Антоновой. В Северной столице эта победная серия продолжилась: в режиме «голден скор» Анастасия вновь доказала своё превосходство и завоевала золотую медаль турнира.

Александр Веселовский

Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области