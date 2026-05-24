Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
«Ротор» бился до финального свистка, но яркая атака не отыграла стартовый дефицит

Спорт 24.05.2026 07:44
На стадионе «Солидарность Самара Арена» завершился ответный переходный матч между тольяттинским «Акроном» и волгоградским «Ротором» за право выступать в Российской премьер‑лиге в сезоне 2026/2027. По сумме двух встреч победу одержал «Акрон» – 2:1, сохранивший прописку в высшем дивизионе.

Первая встреча команд, прошедшая 20 мая в Волгограде, завершилась уверенной победой «Акрона» со счётом 2:0. Оба мяча в том матче забил форвард Беншимол, и этот результат поставил «Ротор» в сложное положение: для выхода в РПЛ волгоградцам требовалось побеждать с разницей минимум в два мяча.

С первых минут ответной встречи «Ротор», которому терять было нечего, продемонстрировал высокую интенсивность и нацеленность на атаку. Главный тренер Дмитрий Парфёнов вернулся к привычной схеме с четвёркой защитников, что заметно оживило игру команды. Волгоградцы атаковали на протяжении всего матча и при первой возможности обстреливали ворота с дальней дистанции, но это явно не их конёк. Красивые голы дальними ударами забивает только Давид Давидян, но он сегодня остался вне заявки.

Тем не менее команда создала массу опасных моментов. Реализовать их могли Саид Алиев, Абу‑Саид Эльдарушев и Александр Трошечкин, который даже забил гол, но он был отменён из‑за офсайда. По итогам первых 45 минут преимущество «Ротора» выглядело неоспоримым. Команда настолько горела желанием забить, что не оставалось сомнений в том, кто сегодня уйдёт победителем.

Второй тайм начался с быстрого гола волгоградцев. Сине-голубые сразу пошли в атаку: на 49‑й минуте Александр Трошечкин не стал бить по воротам, а отдал передачу направо Саиду Алиеву, тот прострелил на дальнюю штангу, а Глеб Шильников на грани офсайда замкнул передачу – счёт стал 1:0 в пользу «Ротора».

После забитого мяча сине-голубые поймали кураж и прижали «Акрон» к воротам. На 68‑й минуте Саид Алиев удвоил счёт: после фланговой подачи он обработал мяч и вторым касание отправил его в угол ворот, но арбитр отменил гол. После вмешательства VAR было зафиксировано спорное нарушение правил со стороны Абу‑Саида Эльдарушева.


Во второй половине тайма тренерский штаб «Ротора» усилил атаку выпустив на поле Имрана Азнаурова. Имран отлично вошёл в игру, с его выходом волгоградцы стали атаковать ещё острее, создавая один опасный момент за другим. Однако «Акрон» сумел сдержать натиск соперника. Волгоград выиграл 1:0, чего не хватило для итоговой победы.

Противостояние двух волжских команд получилось по‑настоящему напряжённым и зрелищным – в отличие от другой пары переходных матчей («Урал» – махачкалинское «Динамо»), где преимущество одной из команд было очевидным. Несмотря на итоговое поражение в серии, «Ротор» продемонстрировал впечатляющую волю к победе и атакующий футбол высокого уровня. Команда не смирилась с тяжёлым положением после поражения в первом матче и на протяжении всей встречи в Самаре навязывала сопернику свою игру. Единственный вопрос: 
– Почему в первом матче так не играли?
«Акрон» же грамотно использовал результат первого матча и сдержал натиск волгоградцев, сохранив место в РПЛ.
 
«Акрон» (Тольятти) – «Ротор» (Волгоград) – 0:1 (0:0).
23 мая. Самара. Стадион: «Солидарность Самара Арена». Количество зрителей: 9 077.
Судьи: Прокопов (Ярославль), Сафьян (Москва), Ермилов (Москва).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург), Чебан (Москва).
«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Эшковал, Фернандес, Роча, Джурасович (Хосонов, 72), Лончар, Бистрович (Марадишвили, 54), Беншимол (Болдырев, 54), Пестряков (Джаковац, 80), Дзюба.
«Ротор»: Чагров, Клещенко (Данилкин, 80), Покидышев, Шильников, Бардыбахин (Коротков, 46), Кайнов, Трошечкин, Макаров, Алиев, Симонян (Азнауров, 72), Эльдарушев.
Гол: Шильников, 49 (0:1).
Предупреждены: Марадишвили, 59 (срыв перспективной атаки). Искаков, 66 (неспортивное поведение). Тереховский, 90 (неспортивное поведение). – Алиев, 86 (неспортивное поведение)
Количество зрителей в гостевом секторе: 2000

Этот матч показал, что «Ротор» обладает характером, хорошей игровой структурой и потенциалом для борьбы на более высоком уровне. Команда заслужила уважение болельщиков и экспертов своей самоотдачей, тактической гибкостью и умением играть под давлением.

Мы увидели, что Дмитрий Парфёнов создал отличный боевой коллектив, который показывает приличный футбол. Не хватает стабильности и реализации голевых моментов. У Дмитрия Владимировича есть следующий сезон, чтобы выйти в РПЛ с первого места.
 
Александр Веселовский

Комментарии

