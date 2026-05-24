



Президент России Владимир Путин в Кремле вручил генеральному директору СП «Донское» Александру Колесниченко звезду Героя Труда РФ. Глава государства также наградил военных, артистов, руководителей сельскохозяйственных организаций и других известных россиян.

Александр Колесниченко был отмечен за особые трудовые заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу еще в марте этого года. СП «Донское», расположенное в Калачевском районе, является одним из передовых хозяйств не только в Волгоградской области, но и на юге России. В прошлом году на его базе был реализован масштабный инвестиционный проект в сфере АПК. Сегодня СП «Донское» представляет собой огромный комплекс с доильно-молочным блоком, телятниками, ветеринарным отделением, площадками для выгула животных. Производственный процесс полностью компьютеризирован: за состоянием каждой коровы следят многочисленные датчики, а процессы ухода и кормления автоматизированы.

По данным Национального союза производителей молока, объект входит в топ-50 лучших в России в сфере молочного животноводства.



