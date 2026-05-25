Дожди ожидают волгоградцев в начале недели





Пасмурная погода ожидается в Волгограде и области в начале новой недели. Как рассказали синоптики сервиса Gismeteo, при этом температура воздуха в регионе прогреется максимально до +27º.

В понедельник, 25 мая, к вечеру ожидается небольшой дождь с грозами. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Однако температура воздуха составит +27º.

Во вторник и среду температура воздуха в регионе снизится до 22º. В областном центре сохранится пасмурная погода и грозы. Порывы ветра в этот день также будут достигать 20 м/с.