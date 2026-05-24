



В Волгограде накануне, 23 мая, на Верхнезареченском кладбище с воинскими почестями похоронили 36-летнего Кирилла Слащева, погибшего на СВО. Однако его мать Ирина Слащева не верит в то, что в гробу были останки ее сына. Женщина категорически возражала против похорон, настаивая на получении результатов ДНК. Однако ее бывший муж дал согласие на погребение прибывших из Ростова-на-Дону останков.