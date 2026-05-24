Главное

Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

Актуально

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
Федеральные новости
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
Расследования

Погибший на СВО волгоградец стал многодетным после смерти: родные подозревают мошенничество

Расследования 24.05.2026 09:19
0
24.05.2026 09:19


В Волгограде накануне, 23 мая, на Верхнезареченском кладбище с воинскими почестями похоронили 36-летнего Кирилла Слащева, погибшего на СВО. Однако его мать Ирина Слащева не верит в то, что в гробу были останки ее сына. Женщина категорически возражала против похорон, настаивая на получении результатов ДНК. Однако ее бывший муж дал согласие на погребение прибывших из Ростова-на-Дону останков.

Без конфликтов  во время погребения не обошлось. Как рассказала ИА «Высота 102» Ирина Ивановна, ее попытки привлечь внимание к тому, что останки хоронят без проведения процедуры ДНК, вызвали агрессивную реакцию со стороны женщины, которая сопровождала ее бывшего супруга. К тому же две противоборствующие стороны не поделили флаг и фуражку, которые сначала лежали на крышке гроба. Перед погребением родителям было предложено забрать эти вещи себе на память.

- У них совести хватало, чтобы еще меня обвинить в том, что я там кричала. На самом деле совести нет у моего бывшего. Перед похоронами он мне заявил, что ему все равно, кого хоронить, лишь бы получить выплаты, - утверждает женщина.

Ирина Ивановна заявила, что будет добиваться проведения процедуры ДНК останков ее сына в Москве, так как уверена, что в Волгограде сделают все, чтобы не раздувать скандал дальше.

- Буду обращаться в Генпрокуратуру, но так просто это не оставлю. Я мать и я имею право знать, кто был в гробу, который закопали в землю, - продолжила женщина.

Также Ирина Слащева подозревает, что на гибели ее сына могут заработать мошенники, учитывая странные события, которые стали происходить после того, как пришло официальное сообщение о его смерти.

- Мне два раза неожиданно позвонили из воинской части, куда был приписан мой сын. Первый раз ошарашили известием, что у Кирилла есть двое детей. Потом позвонили еще раз и сказали, что детей трое. А перед самыми похоронами нам меня вышла  неизвестная женщина. По телефону она заявила, что у Кирилла есть четверо детей и какая-то жена, которую зовут Мадина. Если бы не весь этот кошмар, я бы подумала, что это чья-то шутка. Мой сын был мертв, а количество детей у него увеличивалось с каждым днем. Никаких детей у моего сына не было. Сын снимал квартиру последние десять лет, но приходил ко мне каждый день – поесть, постираться, мы с ним виделись и общались постоянно. А теперь меня хотят убедить, что он как-то умудрился с кем-то сделать четверых детей, не поставив меня в известность. Даже на кладбище кто-то принес венки от неизвестной «любимой жены» и «папе от детей». Я считаю, что это происки каких-то «черных вдов», которые получают деньги после гибели мужчин на СВО. Буду обращаться к главе СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы вывести на чистую воду этих мошенников,  - заверила Ирина Ивановна.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что мать погибшего на СВО волгоградца отказывалась хоронить погибшего на СВО сына, так как по предоставленным ей снимкам челюстей не опознала родного человека. При этом военные настаивали, что останки принадлежат Кириллу Слащеву, основываясь на том, что при них были найдены личные вещи мужчины – права, жетон, приписное удостоверение и четыре банковские карты. Однако Ирину Слащеву насторожило также, что эти вещи выглядели как новенькие, тогда как останки ее сына были обнаружены спустя почти полтора года после гибели в ноябре 2024 года.

В начале мая 2026 года Ирина Слащева в морге в Ростове-на-Дону отказалась признавать своего сына по представленным ей материалам и сдала биоматериал для проведения процедуры ДНК. Женщина хотела дождаться результатов экспертизы и только потом похоронить своего сына. Однако ее бывший муж, который не видел своего сына 30 лет после развода,  дал согласие на захоронение.

Изначально гроб хотели привезти в Карачаево-Черкессию, где жили Ирина Ивановна с Кириллом до переезда в Волгоград. Но потом он был направлен по месту жительства бывших супругов. Корреспондент ИА «Высота 102» пытался пообщаться с родным отцом Кирилла, но трубку взяла женщина, отказавшаяся представиться и потребовала больше ему не звонить.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.05.2026 10:28
Расследования 24.05.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2026 09:19
Расследования 24.05.2026 09:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2026 18:54
Расследования 23.05.2026 18:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2026 14:26
Расследования 23.05.2026 14:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.05.2026 18:02
Расследования 22.05.2026 18:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.05.2026 17:30
Расследования 22.05.2026 17:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.05.2026 15:17
Расследования 22.05.2026 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.05.2026 14:59
Расследования 22.05.2026 14:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.05.2026 09:59
Расследования 22.05.2026 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.05.2026 09:58
Расследования 22.05.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.05.2026 09:30
Расследования 22.05.2026 09:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.05.2026 07:01
Расследования 22.05.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2026 21:28
Расследования 20.05.2026 21:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2026 20:29
Расследования 20.05.2026 20:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2026 20:10
Расследования 20.05.2026 20:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:31
Боец СВО из Волгоградской области погиб, не успев получить наградуСмотреть фотографии
13:17
Магазин сети «Грушка» тихо покинул торговый центр в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:38
Волгоградские УК и ТСЖ оштрафовали на 21 млнСмотреть фотографии
12:07
«Ротор» «приколпашили»: известные блогеры назвали позорищем судейство в матче с «Акроном»Смотреть фотографии
10:28
19-летнего волгоградца с пистолетом задержали на посту ДПССмотреть фотографии
10:12
Волгоградцам показали, какой была площадь Павших борцов перед Сталинградской битвойСмотреть фотографии
09:19
Погибший на СВО волгоградец стал многодетным после смерти: родные подозревают мошенничествоСмотреть фотографии
08:49
В Волгограде 24 мая простятся со знаменитым тренером по боксу Вячеславом ИноземцевымСмотреть фотографии
08:39
Волгоградских болельщиков возмутил отмененный гол «Ротора» «Акрону»Смотреть фотографии
08:04
Ночь без угрозы беспилотных атак провели волгоградцы 24 маяСмотреть фотографии
07:44
«Ротор» бился до финального свистка, но яркая атака не отыграла стартовый дефицитСмотреть фотографии
07:05
Путин вручил гендиректору СП «Донское» Александру Колесниченко звезду Героя ТрудаСмотреть фотографии
06:00
В село под Волгоградом вернули воду после обращения к БастрыкинуСмотреть фотографии
21:27
В Волгоградской области «похолодает» до +19 градусовСмотреть фотографии
20:52
Парни, спасибо за игру! «Ротор» побеждает «Акрон»Смотреть фотографии
20:37
Под Волгоградом из реки Дон вытащили мертвого мужчинуСмотреть фотографии
20:11
Участника СВО Сергея Филиппова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:14
В Волгограде Максим Савченко поставил мировой рекорд в приседании со штангойСмотреть фотографии
18:54
Осужденному Паку за убийство волгоградки в ДТП выставили многомиллионный счётСмотреть фотографии
17:32
Ученые пройдут 900 км в поисках хищных птиц в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:47
Андрей Василец из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
16:18
«Все устройства исправны»: Мизулину пригласили в ЦПКиО Волгограда после жалобы посетителя аттракционаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
«Сказали, что сыну полагается медаль»: в Волгограде мошенники обобрали отца погибшего участника СВОСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом полностью обновят крупный участок региональной трассыСмотреть фотографии
13:11
«Светофоры не работают»: ДТП на перекрестке парализовало движение на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В домашнем матче молодёжка «Ротора» уступила «Кировцу»Смотреть фотографии
12:18
Два массовых ДТП из-за фур произошло на улице Шурухина в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
Юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» стартовал в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
«Нам не нужна ни романтизация, ни демонизация»: в Волгограде готовятся к началу сезона ЕГЭ ( чего от него ждать?)Смотреть фотографии
11:01
«КОС‑Синтез» (Казань) – «Спартак‑Волгоград»: Казань берёт первый матч финалаСмотреть фотографии
 