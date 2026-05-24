Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
«Ротор» «приколпашили»: известные блогеры назвали позорищем судейство в матче с «Акроном»

Спорт 24.05.2026 12:07
Известные спортивные блогеры раскритиковали судейство в стыковом матче «Ротора» и «Аркона», который накануне прошел в Самаре. Волгоградцы одержали победу со счетом 1:0, однако не смогли по результатам игры пройти в российскую премьер-лигу. 

Напомним, во вчерашнем матче были отменены два гола «Ротора». Один мяч не был засчитан из-за офсайда, а во второй раз было зафиксировано нарушение правил на игроке «Акрона» после видеопросмотра спорного момента.  

Автор известного телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым» Сергей Ильев, в частности, так прокомментировал игру. 

- Краткий итог стыков.   Беспредел. Видимо, санкционированный. Зачем нужны такие «стыки», если у команд РПЛ есть 12-й игрок со свистком и монитором? Когда в концовке Прокопов, находясь в метре, не увидел, что мяч ушел на угловой, выведя на эмоции Алиева - это либо к окулисту, либо на электрический стул. ФНЛ убивают. И ее болельщиков. В том числе таким календарем. А лига молчит и делает вид, что все хорошо. Развиваемся! – написал он. 

- Второй отмененный гол «Ротора». Теперь Алиева. Я ничего говорить не буду, просто процитирую Игнашевича: «Рабочий контакт. Ни в одном нормальном чемпионате, ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, ни в Лиге конференций такие нарушения не зафиксировали бы. Просто нещадно уничтожили Екатеринбург и Волгоград судейскими решениями. Второй год подряд стыдно смотреть на стыки и решения, не связанные с футболом, - продолжил он тему судейского скандала.

Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але,рэф!», бывший арбитр и судейский эксперт, также высказался о резонансных событиях матча, повлиявших на исход противостояния.

- Судейство в стыковых матчах — просто позорище. За что тут отменен гол? За касание? Балетная школа имени Мажича. Какие указания дал Далибор в ВАР-центре, что на такое вмешиваются? Судья рядом, все видит, видит степень этого контакта. И это мог быть решающий гол. Счет стал бы 2-2 по сумме матчей. Кто вообще тут может видеть фол? Тот, кто отменяет гол Кордобы? Кто назначает пенальти за воздушные подножки.
Просто нещадно уничтожили Екатеринбург и Волгоград судейскими решениями. Второй год подряд стыдно смотреть на стыки и решения, не связанные с футболом, - высказался блогер.

Свое мнение высказал и волгоградец Алексей Чернов, автор телеграм-канала «100% передач в финальную треть». 

- Сейчас будет немного эмоций, без них никоим образом невозможно на данный момент. Я совершенно не понимаю, для чего РФС проводит переходные матчи, которые впору назвать НЕпереходными. Ну вот для чего?
В прошлом году был просто по-хамски убит «Урал». В этом приколпашили «Ротор». И ладно бы не было VAR. Ну не разобрался человек в эпизоде, мы все люди, бывает. Но ведь VAR был! Если это трактовки, то кому они в таком виде нужны, когда за щекотание под лопаткой свистят фол? Запомните эти два имени — Андрей Прокопов и Василий Казарцев. Теперь, спустя годы, когда вы будете вспоминать эти стыковые матчи, рассказывая о них друзьям, детям, близким, а вы будете рассказывать — веха в истории клуба, как-никак, вспоминайте и их. Тихим незлобливым словом. Вполне заслужили. Извините за такие несвойственные мне краски и обороты. Сейчас можно много говорить о том, что нужно было делать самим в свое время, но я не хочу этого делать. Мы все ошибаемся, и все мы должны иметь мужество признавать свои ошибки. На мой взгляд, этот матч как раз и был ответом на все наши вопросы трехдневной давности. Ответом и признанием. Мужики, спасибо за сезон. Вы сделали всё, что могли, и даже больше. Второй год подряд стыдно смотреть на стыки и решения, не связанные с футболом, - прокомментировал блогер. 

Напомним, как сообщало V102.RU, возмутились судейством на важном для волгоградской команды матче  и болельщики команды. Вопросы к арбитрам возникли также у  экспертов из федеральных СМИ.

