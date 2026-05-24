Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
Банк России: цены в Волгоградской области в апреле росли быстрее, чем в стране

Экономика 24.05.2026 20:12
Цены  в Волгоградской области в апреле повысились заметнее, чем в целом по стране.  Такой вывод содержится в очередном докладе  волгоградского отделения Банка России. Цены в Волгоградской области в апреле
2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,34% к предыдущему месяцу. В частности, на тенденцию повлияло подорожание куриных яиц в регионе. В Волгоградской области в этом году отмечается сокращение производства этой продукции. При этом по стране обратная ситуация – производство яиц расширяется.

Также в регионе подорожали садовые триммеры. По России в целом они, наоборот, снизились в цене. Аналитики нашли этому объяснение. В Волгоградской области в 2025 году были зафиксированы более высокие

темпы строительства жителями региона жилых домов. Это и объясняет повышенный интерес населения к садовым инструментам, считают эксперты.

С другой стороны, в регионе сильнее, чем по стране, подешевели услуги в сфере зарубежного туризма. Периодическое введение ограничений на работу местного аэропорта охладило спрос на международные перелеты, отмечено в докладе.

В то же время  годовая инфляция в регионе замедлилась и по-прежнему была ниже показателя по стране в целом. В меньшей степени за год в Волгоградской области выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары. Более ощутимо в регионе подорожали услуги.

В сфере продовольственных товаров, помимо подорожания яиц,  отмечен также рост цен на сахар. Цены на него традиционно растут весной, когда его запасы сезонно снижаются. Основной выпуск товара и пополнение запасов приходится на последние месяцы года после сбора урожая сахарной свеклы. Тем не менее, цены на этот товар были ниже, чем год назад.

Продолжили снижаться цены на овощи. С приходом тепла и увеличением продолжительности светового дня сократились затраты производителей на освещение и  отопление теплиц. Кроме этого, в России выросло производство тепличной продукции. А импортные овощи и фрукты подешевели благодаря укреплению рубля.

В линейке непродовольственных товаров заметно подорожала галантерея. К этому привело повышение расходов компаний на логистику, аренду складских и торговых площадей, а также на оплату труда. Ретейлеры закладывали возросшие издержки в цены галантерейных товаров. В то же время подешевели персональные компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы. Это произошло также благодаря укреплению рубля, которое отразилось на ценах импортных товаров.

Рост цен на услуги в апреле эксперты оценили как умеренный. Выросли в цене санаторно-оздоровительные услуги. В апреле в замер вошли цены на проживание в санаториях и пансионатах в мае и июне – периоде, когда сезонно высокие спрос и цены. Подорожали услуги организаций культуры. Театры перенесли возросшие издержки на содержание и аренду помещений, оплату труда персонала в стоимость билетов в условиях ожидаемого высокого туристического спроса на майские праздники. 

