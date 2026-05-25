



Единый государственный экзамен в нынешнем году охватит свыше 747 тысяч школьников по весей России. Рособрнадзор напомнил волгоградским выпускникам правила, которые необходимо соблюдать во время сдачи экзаменов.

Традиционно в пунктах проведения ЕГЭ будет производиться видеонаблюдение. В аудиторию разрешат проносить документы, удостоверяющие личность, капиллярную ручку с черными чернилами и лекарства. Также в кабинет пропустят школьников с бутилированной водой, бутербродом, печеньем, шоколадкой и бананом.

Кроме того, на экзамене нельзя будет переписывать задания в черновики, перемещаться по пункту проведения без сопровождения организаторов, пересаживаться, обмениваться материалами и предметами.