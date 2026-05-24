МЧС: грозы с градом захватят Волгоградскую область на 3 дня





С экстренным предупреждением выступили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

- В отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, - говорится в сообщении ведомства.

Предупреждение будет действовать в период 14-16 часов и до конца суток 24 мая, а также в течение 25 и 26 мая.



В МЧС просят жителей региона соблюдать осторожность в ближайшие три дня: не приближаться к шатким конструкциям, парковать автомобили вдали от деревьев и линий электропередач.



