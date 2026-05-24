



Завершился двухматчевый поединок переходного турнира за право выступать в Российской премьер‑лиге в сезоне 2026/2027. «Акрон» сумел отстоять прописку в элитном дивизионе, обыграв волгоградский «Ротор» по сумме двух встреч – 2:1. «Ротор» взял реванш на поле соперника – 1:0, гол забил Глеб Шильников.

Итоговый результат вызвал полярные эмоции у наставников команд – разберёмся, что чувствовали тренеры после напряжённого противостояния.Настроение и. о. главного тренера «Акрона» Мурата Искакова после финального свистка можно охарактеризовать как облегчение с примесью грусти.С одной стороны, он явно испытывал радость от успеха: команда сохранила место в РПЛ, выполнив важнейшую задачу. Это чувство проявилось в словах благодарности игрокам и коллегам:С другой стороны, Искаков не скрывал психологического напряжения, которое испытывала команда:Особую теплоту и признательность тренер выразил Артёму Дзюбе:Кульминацией пресс‑конференции стало объявление об уходе:Это заявление добавило нотку грусти в общую картину триумфа. Искаков также проявил спортивное благородство, поздравив соперников:Настроение главного тренера «Ротора» Дмитрия Парфёнова было резко контрастным – смесь разочарования, обиды и гордости.Он жёстко раскритиковал судейство:Тренер напомнил и о спорном эпизоде первого матча:При этом Парфёнов нашёл слова поддержки для своих игроков:Завершил выступление он с оптимизмом относительно будущего клуба:«Акрон» сохранил место в РПЛ благодаря грамотной тактике, опыту ушедшего тренера Заура Тедеева и индивидуальному мастерству игроков. Уход Искакова оставляет вопрос о новом наставнике открытым.«Ротор» продемонстрировал характер, но не смог преодолеть последствия неудачной первой игры и спорных судейских решений. Команда получила ценный опыт и намерена получить повышение в классе в следующем сезоне.Этот стыковой матч показал, насколько важны хладнокровие, поддержка тренерского штаба и вера в собственные силы – качества, которые в полной мере проявились у обеих команд, несмотря на разные итоговые результаты.