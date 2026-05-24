Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
«Горжусь командой, горжусь болельщиками»: Дмитрий Парфёнов подвёл итоги стыковых матчей «Ротора»

Спорт 24.05.2026 19:29
Завершился двухматчевый поединок переходного турнира за право выступать в Российской премьер‑лиге в сезоне 2026/2027. «Акрон» сумел отстоять прописку в элитном дивизионе, обыграв волгоградский «Ротор» по сумме двух встреч – 2:1. «Ротор» взял реванш на поле соперника – 1:0, гол забил Глеб Шильников.

Итоговый результат вызвал полярные эмоции у наставников команд – разберёмся, что чувствовали тренеры после напряжённого противостояния.

Эмоции и реакция Мурата Искакова («Акрон»)

Настроение и. о. главного тренера «Акрона» Мурата Искакова после финального свистка можно охарактеризовать как облегчение с примесью грусти.

С одной стороны, он явно испытывал радость от успеха: команда сохранила место в РПЛ, выполнив важнейшую задачу. Это чувство проявилось в словах благодарности игрокам и коллегам:

Советовались ли с Зауром Тедеевым перед последними матчами? Конечно, советовались. Он лучше всех знает возможности и психоэмоциональные особенности этих футболистов. Без него вряд ли бы это всё получилось, так что мы были на связи.

С другой стороны, Искаков не скрывал психологического напряжения, которое испытывала команда:

Нам было сегодня очень сложно, в первую очередь психологически, присутствовала боязнь ошибки.

Особую теплоту и признательность тренер выразил Артёму Дзюбе:

Очень надеялись, что он восстановится. Он настоящий мужчина, настоящий профессионал. На неделю раньше срока вышел из лазарета и помог команде выиграть.

Кульминацией пресс‑конференции стало объявление об уходе:

Хочу объявить, что прекращаю работу в «Акроне».

Это заявление добавило нотку грусти в общую картину триумфа. Искаков также проявил спортивное благородство, поздравив соперников:

Поздравляю и «Ротор», очень боевая и крепкая команда, надеюсь, в следующем году они без стыков попадут в РПЛ.

Эмоции и реакция Дмитрия Парфёнова («Ротор»)

Настроение главного тренера «Ротора» Дмитрия Парфёнова было резко контрастным – смесь разочарования, обиды и гордости.

Он жёстко раскритиковал судейство:

Сегодня в нашу сторону был плевок. Мы своё дело сделали, забили мяч, который отменили.

Тренер напомнил и о спорном эпизоде первого матча:

Там и соперник должен был оставаться вдесятером на 4‑й минуте, мы молчали терпеливо и солидно.

При этом Парфёнов нашёл слова поддержки для своих игроков:

Могу сказать только тёплые слова в адрес команды, до последнего держали соперника в напряжении.

Завершил выступление он с оптимизмом относительно будущего клуба:

Горжусь командой. Также горжусь болельщиками. Мы ещё доберёмся до РПЛ.

 «Акрон» сохранил место в РПЛ благодаря грамотной тактике, опыту ушедшего тренера Заура Тедеева и индивидуальному мастерству игроков. Уход Искакова оставляет вопрос о новом наставнике открытым.

«Ротор» продемонстрировал характер, но не смог преодолеть последствия неудачной первой игры и спорных судейских решений. Команда получила ценный опыт и намерена получить повышение в классе в следующем сезоне.

Этот стыковой матч показал, насколько важны хладнокровие, поддержка тренерского штаба и вера в собственные силы – качества, которые в полной мере проявились у обеих команд, несмотря на разные итоговые результаты.

Александр Веселовский

