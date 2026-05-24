Итоговый результат вызвал полярные эмоции у наставников команд – разберёмся, что чувствовали тренеры после напряжённого противостояния.
Эмоции и реакция Мурата Искакова («Акрон»)
Настроение и. о. главного тренера «Акрона» Мурата Искакова после финального свистка можно охарактеризовать как облегчение с примесью грусти.
С одной стороны, он явно испытывал радость от успеха: команда сохранила место в РПЛ, выполнив важнейшую задачу. Это чувство проявилось в словах благодарности игрокам и коллегам:
– Советовались ли с Зауром Тедеевым перед последними матчами? Конечно, советовались. Он лучше всех знает возможности и психоэмоциональные особенности этих футболистов. Без него вряд ли бы это всё получилось, так что мы были на связи.
С другой стороны, Искаков не скрывал психологического напряжения, которое испытывала команда:
– Нам было сегодня очень сложно, в первую очередь психологически, присутствовала боязнь ошибки.
Особую теплоту и признательность тренер выразил Артёму Дзюбе:
– Очень надеялись, что он восстановится. Он настоящий мужчина, настоящий профессионал. На неделю раньше срока вышел из лазарета и помог команде выиграть.
Кульминацией пресс‑конференции стало объявление об уходе:
– Хочу объявить, что прекращаю работу в «Акроне».
Это заявление добавило нотку грусти в общую картину триумфа. Искаков также проявил спортивное благородство, поздравив соперников:
– Поздравляю и «Ротор», очень боевая и крепкая команда, надеюсь, в следующем году они без стыков попадут в РПЛ.
Эмоции и реакция Дмитрия Парфёнова («Ротор»)
Настроение главного тренера «Ротора» Дмитрия Парфёнова было резко контрастным – смесь разочарования, обиды и гордости.
Он жёстко раскритиковал судейство:
– Сегодня в нашу сторону был плевок. Мы своё дело сделали, забили мяч, который отменили.
Тренер напомнил и о спорном эпизоде первого матча:
– Там и соперник должен был оставаться вдесятером на 4‑й минуте, мы молчали терпеливо и солидно.
При этом Парфёнов нашёл слова поддержки для своих игроков:
– Могу сказать только тёплые слова в адрес команды, до последнего держали соперника в напряжении.
Завершил выступление он с оптимизмом относительно будущего клуба:
– Горжусь командой. Также горжусь болельщиками. Мы ещё доберёмся до РПЛ.
«Акрон» сохранил место в РПЛ благодаря грамотной тактике, опыту ушедшего тренера Заура Тедеева и индивидуальному мастерству игроков. Уход Искакова оставляет вопрос о новом наставнике открытым.
«Ротор» продемонстрировал характер, но не смог преодолеть последствия неудачной первой игры и спорных судейских решений. Команда получила ценный опыт и намерена получить повышение в классе в следующем сезоне.
Этот стыковой матч показал, насколько важны хладнокровие, поддержка тренерского штаба и вера в собственные силы – качества, которые в полной мере проявились у обеих команд, несмотря на разные итоговые результаты.
Александр Веселовский