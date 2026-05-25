Главное

Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

Актуально

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России на 47 тысяч сократили коммерческие места в вузах
В России сократили количество мест на платную форму обучения в вузах. Как сообщили в департаменте государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ, меньше мест стало по специальностям юристов,...
Федеральные новости
 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
Спорт

«Ротор» выиграл первый этап Высшей лиги по регби‑7

Спорт 25.05.2026 09:00
0
25.05.2026 09:00


В Новосибирске завершился первый тур Высшей лиги по регби‑7. Победителем этапа стал действующий чемпион турнира – волгоградский клуб «Ротор». В финальном матче команда одержала уверенную победу над петербургской «Нарвской заставой» со счётом 31:7.

Бронзовые медали завоевала местная команда «Сибирь», которая в матче за третье место переиграла «Химик» из Дзержинска – 26:10.

В ходе турнира состоялись и другие значимые встречи. В полуфинале «Ротор» обыграл «Сибирь» со счётом 19:14, а «Нарвская застава» одержала сухую победу над «Химиком» – 5:0.

Среди других результатов выделяются следующие матчи:

«Ротор» взял верх над «Балтийским штормом‑2» – 27:5;

напряжённая игра между «Нарвской заставой» и сборной Краснодарского края завершилась ничьей – 19:19;

МГТУ им. Баумана убедительно победил ВИФК – 31:0;

«Университет» оказался сильнее «Приморца‑ОН» – 21:14.

В серии матчей за промежуточные места также определились следующие итоги:

в борьбе за 5‑е место «Балтийский шторм‑2» обыграл сборную Краснодарского края – 14:12;

за 7‑е место «МГТУ им. Баумана» одержал победу над «Университетом» – 22:7;

матч за 9‑е место принёс победу «Приморцу‑ОН» над ВИФК – 29:19.

Турнир продемонстрировал высокий уровень игры команд и яркую борьбу за каждое место, задав высокую планку для следующих этапов соревнований.

Александр Веселовский

Фото: Федерация регби России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.05.2026 09:00
Спорт 25.05.2026 09:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2026 07:30
Спорт 25.05.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 19:29
Спорт 24.05.2026 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 18:46
Спорт 24.05.2026 18:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 14:32
Спорт 24.05.2026 14:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 12:07
Спорт 24.05.2026 12:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 08:39
Спорт 24.05.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 07:44
Спорт 24.05.2026 07:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 20:52
Спорт 23.05.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 19:14
Спорт 23.05.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 12:34
Спорт 23.05.2026 12:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 11:01
Спорт 23.05.2026 11:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2026 18:53
Спорт 22.05.2026 18:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2026 12:58
Спорт 22.05.2026 12:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2026 09:40
Спорт 22.05.2026 09:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:49
«Красный октябрь» провел День открытых дверейСмотреть фотографии
12:35
Серийных вымогателей задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
Под Волгоградом введён режим ЧС из-за обрушения скважины в посёлке ЦарицынСмотреть фотографии
11:40
Волгоградцы встретят Последний звонок с трезвой головойСмотреть фотографии
11:20
Как проверить блокировку счета и разблокировать его онлайн: сервисы ФНССмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области готовы ужесточить противопожарный режимСмотреть фотографии
11:11
В Ворошиловском районе Волгограда обновили сети теплотрассыСмотреть фотографии
10:57
Соцфонд: максимальный размер больничного в 2026 году составит 6,8 тысячСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде памятник Александру Невскому перенесут в одноименный садСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде к атакующим горожан комарам присоединилась мошка: когда начнется пик сезона?Смотреть фотографии
10:11
В Серафимовиче Волгоградской области школа выполнит важную миссиюСмотреть фотографии
09:32
РПН сообщил о резком росте количества покусанных животными волгоградцевСмотреть фотографии
09:28
В Михайловке перекроют улицу на время фестиваляСмотреть фотографии
09:00
«Ротор» выиграл первый этап Высшей лиги по регби‑7Смотреть фотографии
08:30
Дубовка попала в рейтинг турнаправлений с самыми быстрорастущими ценамиСмотреть фотографии
08:00
В России на 47 тысяч сократили коммерческие места в вузахСмотреть фотографии
07:30
Анастасия Антонова – чемпионка «Кубка Анатолия Рахлина»Смотреть фотографии
07:00
Волгоградских пенсионеров предупредили о новых схемах мошенничества с выплатамиСмотреть фотографии
06:30
Рособрнадзор объяснил волгоградским школьникам правила поведения на ЕГЭСмотреть фотографии
06:06
Дожди ожидают волгоградцев в начале неделиСмотреть фотографии
21:41
Уровень воды в Волге в Волгограде начал падатьСмотреть фотографии
21:09
Снимите это немедленно: волгоградский ортопед – о рисках ношения шлепок и кроссовокСмотреть фотографии
20:12
Банк России: цены в Волгоградской области в апреле росли быстрее, чем в странеСмотреть фотографии
19:29
«Горжусь командой, горжусь болельщиками»: Дмитрий Парфёнов подвёл итоги стыковых матчей «Ротора»Смотреть фотографии
18:46
«Спартак» терпит два поражения в финале ЕВЛ от «КОС‑Синтез»Смотреть фотографии
17:59
На Спартановке в Волгограде загорелся оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Вышла из больницы в ночь: в Михайловке исчезла многодетная мамаСмотреть фотографии
16:18
«Я не корову прошу. Я кровь хочу пролить»: как сложилась судьба участника трех войн Константина НедорубоваСмотреть фотографии
15:55
Под Волгоградом на ерике насмерть разбился водитель гидроциклаСмотреть фотографии
15:24
МЧС: грозы с градом захватят Волгоградскую область на 3 дняСмотреть фотографии
 