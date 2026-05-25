«Ротор» выиграл первый этап Высшей лиги по регби‑7





В Новосибирске завершился первый тур Высшей лиги по регби‑7. Победителем этапа стал действующий чемпион турнира – волгоградский клуб «Ротор». В финальном матче команда одержала уверенную победу над петербургской «Нарвской заставой» со счётом 31:7.

Бронзовые медали завоевала местная команда «Сибирь», которая в матче за третье место переиграла «Химик» из Дзержинска – 26:10.

В ходе турнира состоялись и другие значимые встречи. В полуфинале «Ротор» обыграл «Сибирь» со счётом 19:14, а «Нарвская застава» одержала сухую победу над «Химиком» – 5:0.

Среди других результатов выделяются следующие матчи:

«Ротор» взял верх над «Балтийским штормом‑2» – 27:5;

напряжённая игра между «Нарвской заставой» и сборной Краснодарского края завершилась ничьей – 19:19;

МГТУ им. Баумана убедительно победил ВИФК – 31:0;

«Университет» оказался сильнее «Приморца‑ОН» – 21:14.

В серии матчей за промежуточные места также определились следующие итоги:

в борьбе за 5‑е место «Балтийский шторм‑2» обыграл сборную Краснодарского края – 14:12;

за 7‑е место «МГТУ им. Баумана» одержал победу над «Университетом» – 22:7;

матч за 9‑е место принёс победу «Приморцу‑ОН» над ВИФК – 29:19.

Турнир продемонстрировал высокий уровень игры команд и яркую борьбу за каждое место, задав высокую планку для следующих этапов соревнований.

Александр Веселовский

Фото: Федерация регби России