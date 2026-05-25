В России на 47 тысяч сократили коммерческие места в вузах





В России сократили количество мест на платную форму обучения в вузах. Как сообщили в департаменте государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ, меньше мест стало по специальностям юристов, экономистов, архитекторов и стоматологов.

- Чаще всего корректировка платных мест происходила в тех университетах, где средний балл ЕГЭ был сильно ниже 50. Мы ставили себе задачу в соответствии с поручением президента отрегулировать это на тех направлениях и специальностях, которые сегодня рынком труда не востребованы, - передает слова и. о. директора Департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Даниила Грамотина «Парламентская газета».

Всего же в вузах было сокращено 45 тысяч мест, что составляет 13% от общего числа. Межведомственной рабочей группой по вопросам платного обучения при министерстве планируется дальнейшая корректировка распределения платных мест на последующие учебные годы.