



Злоумышленники начали обманывать пенсионеров под видом сотрудников страховых компаний и органов соцзащиты для похищения денег. Об этом 25 мая сообщили в МВД России.

- Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компаний, <…> уведомляют о выплате по некоей программе поддержки пенсионеров при условии внесения предоплаты, - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также мошенники используют легенду о необходимости обновления страхового полиса ОМС. Под данным предлогом аферисты выманивают личные данные пожилых россиян. Также фиксируются случаи звонков с предложениями заменить счетчики электричества или воды по льготной стоимости.