Магазин сети «Грушка» тихо покинул торговый центр в Волгограде





В Волгограде закрылся большой магазин детских товаров «Грушка», который располагался в торговом центре «КинндерМолл» на улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе. Исчезновение одного из филиалов торговой сети заметили покупатели, а торговый центр сразу опустел. Однако официальные сообщения о закрытии магазина в соцсетях компании отсутствуют.

Сеть «Грушка» торгует различными детскими и подростковыми товарами – начиная от игрушек для малышей и заканчивая велосипедами и спортинвентарем. Магазины этой компании представлены также в нескольких районах Волгограда – в Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Дзержинском, а также в Волжском. При этом некоторые торговые точки компании стали называться «Жили-были».



