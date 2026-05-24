Главное

Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

Актуально

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
Федеральные новости
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
Спорт

«Спартак» терпит два поражения в финале ЕВЛ от «КОС‑Синтез»

Спорт 24.05.2026 18:46
0
24.05.2026 18:46


Волгоградский «Спартак» стартовал в финале Евразийской ватерпольной лиги (ЕВЛ) среди мужских команд с двух поражений – сначала со счётом 18:12, затем 14:9 от казанского «КОС‑Синтеза». Второй матч финальной серии, прошедший в бассейне «Казань», подтвердил статус хозяев как одного из фаворитов турнира, но оставил серию открытой: борьба за титул продолжается.

Второй матч серии начался для «Спартака» обнадеживающе: уже на ранних минутах Тимур Шайхутдинов открыл счёт. Вскоре Роман Усов вывел волгоградцев вперёд – но казанцы быстро отыгрались усилиями Ивана Васильева и Аделя Латыпова. Первый период завершился вничью – 2:2, что задало игре напряжённый тон.

Во второй четверти «КОС‑Синтез» перехватил инициативу. Четыре точных броска в створ ворот против одного у гостей позволили хозяевам уйти на большой перерыв с ощутимым преимуществом – 6:3. Этот отрезок матча показал, что казанцы лучше контролируют темп игры и эффективнее используют ошибки соперника.

Третий период стал самым драматичным отрезком матча. После того как «КОС‑Синтез» увеличил отрыв до 7:3, «Спартак» ответил яркой серией из трёх голов подряд: Роман Усов оформил дубль, Тимур Шайхутдинов и Владимир Нежинский отличились в большинстве.

Счёт сократился до 8:6 – интрига вернулась в игру. Однако концовка периода осталась за казанцами: им удалось восстановить комфортное преимущество – 9:6 к третьему перерыву. Этот отрезок наглядно показал характер обеих команд: волгоградцы не сдавались даже в сложной ситуации, а казанцы демонстрировали хладнокровие и умение держать удар.

В начале заключительной четверти спринтеры обеих команд добрались до мяча одновременно, после чего судья начинал игру, подкидывая сферу вверх. Волгоградцы отвоевали мяч, благодаря чему у казанцев последовало два удаления.

Сергей Буланаев и Константин Шейкин реализовали большинство, Роман Усов оформил хет‑трик. Но «КОС‑Синтез» вытащил концовку, демонстрируя уверенную игру в защите и точные атаки. Итоговый счёт – 14:9 – отражает преимущество хозяев, хотя и не передаёт всей напряжённости матча.

«КОС-Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» – 14:9 (2:2, 4:1, 3:3, 5:3).
23 мая. Казань. Playoff Финал. Бассейн «Казань».
Судьи: Сергей Крижановский, Павел Летуновский (оба – Москва).
«КОС-Синтез»: Костров – Латыпов (3), Закиров (1), Лисунов (1), Одинцов, Васильев (2), Шепелев – Чирков, Деревянкин (3), Лазарев (1), Ярлыченко, Зиннуров, Киселев (1), Пронин (2).
«Спартак-Волгоград»: Буров – Усов (3), Еськов, Нежинский (1), Рудай, Иванков, Шайхутдинов (2) – Федотов, Буланаев (2), Шейкин (1), Носаев, Шулев, Андрюков, Жабкин.
Выигранные спринты: 2 – 0.
5-метровые/голы: 1/1 – 1/0.
Удаления: 15 – 12.

Серия плей‑офф играется до трёх побед, поэтому матч в Казани стал лишь вторым эпизодом противостояния. Счёт в серии пока 2:0 в пользу «КОС‑Синтеза», но борьба за титул ещё не окончена.

Следующие игры пройдут в Волгограде, где «Спартак» получит шанс отыграться перед родными трибунами. Для «КОС‑Синтеза» задача ясна: сохранить концентрацию и использовать преимущество домашней арены, добытое в этих двух матчах.

Александр Веселовский
Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
24.05.2026 19:29
Спорт 24.05.2026 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 18:46
Спорт 24.05.2026 18:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 14:32
Спорт 24.05.2026 14:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 12:07
Спорт 24.05.2026 12:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 08:39
Спорт 24.05.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 07:44
Спорт 24.05.2026 07:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 20:52
Спорт 23.05.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 19:14
Спорт 23.05.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 12:34
Спорт 23.05.2026 12:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 11:01
Спорт 23.05.2026 11:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2026 18:53
Спорт 22.05.2026 18:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2026 12:58
Спорт 22.05.2026 12:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2026 09:40
Спорт 22.05.2026 09:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2026 08:50
Спорт 22.05.2026 08:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2026 08:23
Спорт 22.05.2026 08:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:09
Снимите это немедленно: волгоградский ортопед – о рисках ношения шлепок и кроссовокСмотреть фотографии
20:12
Банк России: цены в Волгоградской области в апреле росли быстрее, чем в странеСмотреть фотографии
19:29
«Горжусь командой, горжусь болельщиками»: Дмитрий Парфёнов подвёл итоги стыковых матчей «Ротора»Смотреть фотографии
18:46
«Спартак» терпит два поражения в финале ЕВЛ от «КОС‑Синтез»Смотреть фотографии
17:59
На Спартановке в Волгограде загорелся оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Вышла из больницы в ночь: в Михайловке исчезла многодетная мамаСмотреть фотографии
16:18
«Я не корову прошу. Я кровь хочу пролить»: как сложилась судьба участника трех войн Константина НедорубоваСмотреть фотографии
15:55
Под Волгоградом на ерике насмерть разбился водитель гидроциклаСмотреть фотографии
15:24
МЧС: грозы с градом захватят Волгоградскую область на 3 дняСмотреть фотографии
14:32
Кубок Защитников Отечества: воля к победе не знает преградСмотреть фотографии
13:31
Боец СВО из Волгоградской области погиб, не успев получить наградуСмотреть фотографии
13:17
Магазин сети «Грушка» тихо покинул торговый центр в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:38
Волгоградские УК и ТСЖ оштрафовали на 21 млнСмотреть фотографии
12:07
«Ротор» «приколпашили»: известные блогеры назвали позорищем судейство в матче с «Акроном»Смотреть фотографии
10:28
19-летнего волгоградца с пистолетом задержали на посту ДПССмотреть фотографии
10:12
Волгоградцам показали, какой была площадь Павших борцов перед Сталинградской битвойСмотреть фотографии
09:19
Погибший на СВО волгоградец стал многодетным после смерти: родные подозревают мошенничествоСмотреть фотографии
08:49
В Волгограде 24 мая простятся со знаменитым тренером по боксу Вячеславом ИноземцевымСмотреть фотографии
08:39
Волгоградских болельщиков возмутил отмененный гол «Ротора» «Акрону»Смотреть фотографии
08:04
Ночь без угрозы беспилотных атак провели волгоградцы 24 маяСмотреть фотографии
07:44
«Ротор» бился до финального свистка, но яркая атака не отыграла стартовый дефицитСмотреть фотографии
07:05
Путин вручил гендиректору СП «Донское» Александру Колесниченко звезду Героя ТрудаСмотреть фотографии
06:00
В село под Волгоградом вернули воду после обращения к БастрыкинуСмотреть фотографии
21:27
В Волгоградской области «похолодает» до +19 градусовСмотреть фотографии
20:52
Парни, спасибо за игру! «Ротор» побеждает «Акрон»Смотреть фотографии
20:37
Под Волгоградом из реки Дон вытащили мертвого мужчинуСмотреть фотографии
20:11
Участника СВО Сергея Филиппова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:14
В Волгограде Максим Савченко поставил мировой рекорд в приседании со штангойСмотреть фотографии
18:54
Осужденному Паку за убийство волгоградки в ДТП выставили многомиллионный счётСмотреть фотографии
17:32
Ученые пройдут 900 км в поисках хищных птиц в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 