«Спартак» терпит два поражения в финале ЕВЛ от «КОС‑Синтез»





Волгоградский «Спартак» стартовал в финале Евразийской ватерпольной лиги (ЕВЛ) среди мужских команд с двух поражений – сначала со счётом 18:12, затем 14:9 от казанского «КОС‑Синтеза». Второй матч финальной серии, прошедший в бассейне «Казань», подтвердил статус хозяев как одного из фаворитов турнира, но оставил серию открытой: борьба за титул продолжается.

Второй матч серии начался для «Спартака» обнадеживающе: уже на ранних минутах Тимур Шайхутдинов открыл счёт. Вскоре Роман Усов вывел волгоградцев вперёд – но казанцы быстро отыгрались усилиями Ивана Васильева и Аделя Латыпова. Первый период завершился вничью – 2:2, что задало игре напряжённый тон.Во второй четверти «КОС‑Синтез» перехватил инициативу. Четыре точных броска в створ ворот против одного у гостей позволили хозяевам уйти на большой перерыв с ощутимым преимуществом – 6:3. Этот отрезок матча показал, что казанцы лучше контролируют темп игры и эффективнее используют ошибки соперника.Третий период стал самым драматичным отрезком матча. После того как «КОС‑Синтез» увеличил отрыв до 7:3, «Спартак» ответил яркой серией из трёх голов подряд: Роман Усов оформил дубль, Тимур Шайхутдинов и Владимир Нежинский отличились в большинстве.Счёт сократился до 8:6 – интрига вернулась в игру. Однако концовка периода осталась за казанцами: им удалось восстановить комфортное преимущество – 9:6 к третьему перерыву. Этот отрезок наглядно показал характер обеих команд: волгоградцы не сдавались даже в сложной ситуации, а казанцы демонстрировали хладнокровие и умение держать удар.В начале заключительной четверти спринтеры обеих команд добрались до мяча одновременно, после чего судья начинал игру, подкидывая сферу вверх. Волгоградцы отвоевали мяч, благодаря чему у казанцев последовало два удаления.Сергей Буланаев и Константин Шейкин реализовали большинство, Роман Усов оформил хет‑трик. Но «КОС‑Синтез» вытащил концовку, демонстрируя уверенную игру в защите и точные атаки. Итоговый счёт – 14:9 – отражает преимущество хозяев, хотя и не передаёт всей напряжённости матча.«КОС-Синтез» (Казань) – «Спартак-Волгоград» – 14:9 (2:2, 4:1, 3:3, 5:3).23 мая. Казань. Playoff Финал. Бассейн «Казань».Судьи: Сергей Крижановский, Павел Летуновский (оба – Москва).«КОС-Синтез»: Костров – Латыпов (3), Закиров (1), Лисунов (1), Одинцов, Васильев (2), Шепелев – Чирков, Деревянкин (3), Лазарев (1), Ярлыченко, Зиннуров, Киселев (1), Пронин (2).«Спартак-Волгоград»: Буров – Усов (3), Еськов, Нежинский (1), Рудай, Иванков, Шайхутдинов (2) – Федотов, Буланаев (2), Шейкин (1), Носаев, Шулев, Андрюков, Жабкин.Выигранные спринты: 2 – 0.5-метровые/голы: 1/1 – 1/0.Удаления: 15 – 12.Серия плей‑офф играется до трёх побед, поэтому матч в Казани стал лишь вторым эпизодом противостояния. Счёт в серии пока 2:0 в пользу «КОС‑Синтеза», но борьба за титул ещё не окончена.Следующие игры пройдут в Волгограде, где «Спартак» получит шанс отыграться перед родными трибунами. Для «КОС‑Синтеза» задача ясна: сохранить концентрацию и использовать преимущество домашней арены, добытое в этих двух матчах.