Волгоградские УК и ТСЖ оштрафовали на 21 млн





21 млн рублей штрафов назначен с начала года организациям ЖКХ Волгоградской области и их руководителям за нарушения обязательных требований законодательства. Как сообщили в региональной госжилинспекции, орган исполнительной власти вынес уже 217 постановлений.

К административной ответственности были привлечены управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации. Чаще всего встречались такие нарушения, как несоблюдение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, ненадлежащее содержание общедомовых помещений и территорий, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами и т.д. В частности, в апреле привлечена к ответственности 31 организация, а общая сумма штрафов составила более 6 млн рублей.



