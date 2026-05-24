



Мэрия Волгограда опубликовала фото площади Павших борцов за несколько лет до Сталинградской битвы.

Слева, за универмагом, частично видно ещё одно уцелевшее здание — это нынешняя Музыкальная школа на улице Островского. В нижней части кадра видно стелу. На ее месте позже установят современную стелу с Вечным огнем.





Напомним, в настоящее время на площади Павших борцов проходит масштабная реконструкция. На эти цели выделено более 270 миллионов рублей. В частности, на площади выложат брусчатку, которая сможет выдержать тяжелую технику.

Снимок сделан с крыши дома, который стоял на месте современной гостиницы «Волгоград». Сегодня с этой точки здание универмага закрывает гостиница «Интурист». Довоенный «Интурист» находился справа, вплотную к ЦУМу.