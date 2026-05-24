Кубок Защитников Отечества: воля к победе не знает преград





На величественной Динамо‑Арене с большим спортивным размахом завершился региональный турнир «Кубок Защитников Отечества». Мероприятие, ставшее ярким проявлением несгибаемого духа и мужества, объединило более 170 ветеранов специальной военной операции и ветеранов боевых действий со всей Волгоградской области.





По итогам напряжённой борьбы медали завоевали представители Волгограда, Волжского, Камышинского, Среднеахтубинского, Дубовского и других районов региона. Каждый призёр заслужил своё место на пьедестале упорным трудом, стойкостью и верой в победу.





Класс «С поражением верхних конечностей»:





Дартс





Класс стоя, «С поражением верхних и нижних конечностей»:





Класс «С поражением нижних конечностей»:





Организаторами турнира выступили региональный комитет физической культуры и спорта совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» по Волгоградской области. Их инициатива стала не просто спортивным мероприятием, а важной частью социальной реабилитации ветеранов: спорт помогает восстановить силы, укрепить командный дух и вновь почувствовать радость борьбы за честь и славу.

Под дружные аплодисменты зрителей и поддержку товарищей по оружию наши герои вступили в спортивную борьбу. В программе состязаний – стрельба из лука, дартс, стрельба из электронного оружия, настольный теннис и спортивное метание ножа. Каждый вид программы требовал от участников не только физической подготовки, но и выдержки, точности, хладнокровия – тех качеств, что закалялись в суровых испытаниях.Особая гордость турнира – учёт различных категорий инвалидности. Спортсмены демонстрировали не просто мастерство, а подлинную силу характера: воля к победе и стремление к достижению высоких результатов оказались сильнее любых жизненных трудностей. Дух товарищества и взаимовыручки царил на всех площадках – ветераны поддерживали друг друга, делились опытом и вдохновляли на новые свершения.В стрельбе из электронного оружиякласс «Открытый»:1. Константин Валишевский (Котельниковский район);2. Владислав Черноглазов (г. Волгоград);3. Наталья Кроптя (г. Волгоград).1. Леонид Галкин (Городищенский район);2. Алексей Хорошев (г. Волгоград);3. Роман Головчук (г. Волгоград).Класс «С поражением нижних конечностей»:1. Александр Зрянин (г. Волгоград);2. Алексей Вязков (Руднянский район);3. Алексей Бузунов (г. Волгоград).класс «Открытый»:1. Олег Сундетов (Старополтавский район);2. Максим Макаров (Городищенский район);3. Алексей Ровнягин (г. Волгоград).класс «Пода», стоя:1. Виктор Абрамов (г. Волгоград);2. Алексей Бузунов (г. Волгоград);3. Нурлыбек Сарсенов (г. Волжский).класс «Пода», сидя:1. Алексей Тарасов (Камышинский район)Стрельба из лукакласс «Открытый»:1. Владислав Черноглазов (г. Волгоград);2. Роман Кузьминых (г. Волгоград);3. Михаил Миронов (г. Волгоград).1. Алексей Бузунов (г. Волгоград);2. Александр Пехтерев (г. Волгоград);3. Валерий Измайлов (Светлоярский район).Настольный теннискласс «Открытый»:1. Максим Леонтьев (г. Волгоград);2. Алексей Ровнягин (г. Волгоград);3. Андрей Вихров (г. Волгоград).1. Дмитрий Любимов (Среднеахтубинский район);2. Олег Лынов (Дубовский район);3. Андрей Голубев (Новоаннинский район).«С поражением верхних конечностей»:1. Виктор Абрамов (г. Волгоград);2. Иван Шляхтуров (Жирновский район);3. Виктор Шабельский (г. Волгоград).Спортивное метание ножакласс «Открытый»:1. Андрей Пономарев (г. Волгоград);2. Роман Вилков (Еланский район);3. Игорь Абкалимов (г. Волгоград).Класс «С поражением нижних конечностей»:1. Александр Лаптев (г. Волгоград);2. Алексей Бузунов (г. Волгоград);3. Айбулат Байдуков (г. Волгоград).Класс «С поражением верхних конечностей»:1. Иван Шляхтуров (Жирновский район);2. Николай Байтеков (Котельниковский район);3. Мерген Сейткалиев (г. Волгоград).«Кубок Защитников Отечества» показал: мужество, стойкость и воля к победе – это не только боевые качества, но и основа настоящего спортивного характера. Такие турниры укрепляют традиции патриотизма, воспитывают молодёжь на примерах героизма и напоминают всем нам: настоящий спортсмен – это прежде всего человек с несгибаемой волей и горячим сердцем.Александр ВеселовскийФото: пресс-служба «Динамо» Волгоград