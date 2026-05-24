Кубок Защитников Отечества: воля к победе не знает преград

Спорт 24.05.2026 14:32
0
24.05.2026 14:32


На величественной Динамо‑Арене с большим спортивным размахом завершился региональный турнир «Кубок Защитников Отечества». Мероприятие, ставшее ярким проявлением несгибаемого духа и мужества, объединило более 170 ветеранов специальной военной операции и ветеранов боевых действий со всей Волгоградской области.

Под дружные аплодисменты зрителей и поддержку товарищей по оружию наши герои вступили в спортивную борьбу. В программе состязаний – стрельба из лука, дартс, стрельба из электронного оружия, настольный теннис и спортивное метание ножа. Каждый вид программы требовал от участников не только физической подготовки, но и выдержки, точности, хладнокровия – тех качеств, что закалялись в суровых испытаниях.

Особая гордость турнира – учёт различных категорий инвалидности. Спортсмены демонстрировали не просто мастерство, а подлинную силу характера: воля к победе и стремление к достижению высоких результатов оказались сильнее любых жизненных трудностей. Дух товарищества и взаимовыручки царил на всех площадках – ветераны поддерживали друг друга, делились опытом и вдохновляли на новые свершения.


По итогам напряжённой борьбы медали завоевали представители Волгограда, Волжского, Камышинского, Среднеахтубинского, Дубовского и других районов региона. Каждый призёр заслужил своё место на пьедестале упорным трудом, стойкостью и верой в победу.

В стрельбе из электронного оружия
класс «Открытый»:

1.    Константин Валишевский (Котельниковский район);
2.    Владислав Черноглазов (г. Волгоград);
3.    Наталья Кроптя (г. Волгоград).


Класс «С поражением верхних конечностей»:

1.    Леонид Галкин (Городищенский район);
2.    Алексей Хорошев (г. Волгоград);
3.    Роман Головчук (г. Волгоград).

Класс «С поражением нижних конечностей»:

1.    Александр Зрянин (г. Волгоград);
2.    Алексей Вязков (Руднянский район);
3.    Алексей Бузунов (г. Волгоград).


Дартс
класс «Открытый»:

1.    Олег Сундетов (Старополтавский район);
2.    Максим Макаров (Городищенский район);
3.    Алексей Ровнягин (г. Волгоград).

класс «Пода», стоя:

1.    Виктор Абрамов (г. Волгоград);
2.    Алексей Бузунов (г. Волгоград);
3.    Нурлыбек Сарсенов (г. Волжский).

класс «Пода», сидя:

1.    Алексей Тарасов (Камышинский район)

Стрельба из лука
класс «Открытый»:

1.    Владислав Черноглазов (г. Волгоград);
2.    Роман Кузьминых (г. Волгоград);
3.    Михаил Миронов (г. Волгоград).


Класс стоя, «С поражением верхних и нижних конечностей»:

1.    Алексей Бузунов (г. Волгоград);
2.    Александр Пехтерев (г. Волгоград);
3.    Валерий Измайлов (Светлоярский район).

Настольный теннис
класс «Открытый»:

1.    Максим Леонтьев (г. Волгоград);
2.    Алексей Ровнягин (г. Волгоград);
3.    Андрей Вихров (г. Волгоград).


Класс «С поражением нижних конечностей»:

1.    Дмитрий Любимов (Среднеахтубинский район);
2.    Олег Лынов (Дубовский район);
3.    Андрей Голубев (Новоаннинский район).

«С поражением верхних конечностей»:

1.    Виктор Абрамов (г. Волгоград);
2.    Иван Шляхтуров (Жирновский район);
3.    Виктор Шабельский (г. Волгоград).

Спортивное метание ножа
класс «Открытый»:

1.    Андрей Пономарев (г. Волгоград);
2.    Роман Вилков (Еланский район);
3.    Игорь Абкалимов (г. Волгоград).

Класс «С поражением нижних конечностей»:

1.    Александр Лаптев (г. Волгоград);
2.    Алексей Бузунов (г. Волгоград);
3.    Айбулат Байдуков (г. Волгоград).

Класс «С поражением верхних конечностей»:

1.    Иван Шляхтуров (Жирновский район);
2.    Николай Байтеков (Котельниковский район);
3.    Мерген Сейткалиев (г. Волгоград).


Организаторами турнира выступили региональный комитет физической культуры и спорта совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» по Волгоградской области. Их инициатива стала не просто спортивным мероприятием, а важной частью социальной реабилитации ветеранов: спорт помогает восстановить силы, укрепить командный дух и вновь почувствовать радость борьбы за честь и славу.

«Кубок Защитников Отечества» показал: мужество, стойкость и воля к победе – это не только боевые качества, но и основа настоящего спортивного характера. Такие турниры укрепляют традиции патриотизма, воспитывают молодёжь на примерах героизма и напоминают всем нам: настоящий спортсмен – это прежде всего человек с несгибаемой волей и горячим сердцем.

Александр Веселовский
Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград

Спорт 24.05.2026 14:32
