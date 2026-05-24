Кубок Защитников Отечества: воля к победе не знает преград

Под дружные аплодисменты зрителей и поддержку товарищей по оружию наши герои вступили в спортивную борьбу. В программе состязаний – стрельба из лука, дартс, стрельба из электронного оружия, настольный теннис и спортивное метание ножа. Каждый вид программы требовал от участников не только физической подготовки, но и выдержки, точности, хладнокровия – тех качеств, что закалялись в суровых испытаниях.
Особая гордость турнира – учёт различных категорий инвалидности. Спортсмены демонстрировали не просто мастерство, а подлинную силу характера: воля к победе и стремление к достижению высоких результатов оказались сильнее любых жизненных трудностей. Дух товарищества и взаимовыручки царил на всех площадках – ветераны поддерживали друг друга, делились опытом и вдохновляли на новые свершения.
В стрельбе из электронного оружия
класс «Открытый»:
1. Константин Валишевский (Котельниковский район);
2. Владислав Черноглазов (г. Волгоград);
3. Наталья Кроптя (г. Волгоград).
1. Леонид Галкин (Городищенский район);
2. Алексей Хорошев (г. Волгоград);
3. Роман Головчук (г. Волгоград).
Класс «С поражением нижних конечностей»:
1. Александр Зрянин (г. Волгоград);
2. Алексей Вязков (Руднянский район);
3. Алексей Бузунов (г. Волгоград).
1. Олег Сундетов (Старополтавский район);
2. Максим Макаров (Городищенский район);
3. Алексей Ровнягин (г. Волгоград).
класс «Пода», стоя:
1. Виктор Абрамов (г. Волгоград);
2. Алексей Бузунов (г. Волгоград);
3. Нурлыбек Сарсенов (г. Волжский).
класс «Пода», сидя:
1. Алексей Тарасов (Камышинский район)
Стрельба из лука
класс «Открытый»:
1. Владислав Черноглазов (г. Волгоград);
2. Роман Кузьминых (г. Волгоград);
3. Михаил Миронов (г. Волгоград).
1. Алексей Бузунов (г. Волгоград);
2. Александр Пехтерев (г. Волгоград);
3. Валерий Измайлов (Светлоярский район).
Настольный теннис
класс «Открытый»:
1. Максим Леонтьев (г. Волгоград);
2. Алексей Ровнягин (г. Волгоград);
3. Андрей Вихров (г. Волгоград).
1. Дмитрий Любимов (Среднеахтубинский район);
2. Олег Лынов (Дубовский район);
3. Андрей Голубев (Новоаннинский район).
«С поражением верхних конечностей»:
1. Виктор Абрамов (г. Волгоград);
2. Иван Шляхтуров (Жирновский район);
3. Виктор Шабельский (г. Волгоград).
Спортивное метание ножа
класс «Открытый»:
1. Андрей Пономарев (г. Волгоград);
2. Роман Вилков (Еланский район);
3. Игорь Абкалимов (г. Волгоград).
Класс «С поражением нижних конечностей»:
1. Александр Лаптев (г. Волгоград);
2. Алексей Бузунов (г. Волгоград);
3. Айбулат Байдуков (г. Волгоград).
Класс «С поражением верхних конечностей»:
1. Иван Шляхтуров (Жирновский район);
2. Николай Байтеков (Котельниковский район);
3. Мерген Сейткалиев (г. Волгоград).
«Кубок Защитников Отечества» показал: мужество, стойкость и воля к победе – это не только боевые качества, но и основа настоящего спортивного характера. Такие турниры укрепляют традиции патриотизма, воспитывают молодёжь на примерах героизма и напоминают всем нам: настоящий спортсмен – это прежде всего человек с несгибаемой волей и горячим сердцем.
Александр Веселовский
Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград